Autor de atentado na Bélgica tinha assassinado homem na véspera

O ministro do Interior da Bélgica, Khan Jambon, confirmou nesta quarta-feira (30) que Benjamin Herman, autor do tiroteio ocorrido ontem que matou morreram duas policiais e um civil na cidade de Liège, tinha assassinado outro homem, a marteladas, na noite anterior. Herman foi morto pela polícia.

Em entrevista à rádio Bel RTL, Jambon afirmou que Herman foi responsável pela morte de Michael Wilmet, cujo corpo foi encontrado ontem pela manhã em sua casa, no município de Marche-en-Famenne. Viciado em heroína, Wilmet estava fichado na polícia por tráfico de drogas e foi mantido sob vigilância eletrônica por dois anos.

De acordo com o ministro belga, as razões dos atentados ainda não estão claras.

“Podem ser por motivos de radicalização, mas também pode ser que ele não tivesse nenhuma perspectiva na nossa sociedade, pois ele também cometeu um assassinato na noite anterior”, disse. “A psicologia deste tipo, que pode ser que também estivesse drogado, coloca muitas questões. Antes de tirar conclusões é preciso esperar o resultado da investigação”, dcompletou Jambon.

A Promotoria Federal da Bélgica confirmou hoje que Herman gritou várias vezes “Alá é grande” durante o ataque em Liège e estava em contato com pessoas radicalizadas. Segundo o porta-voz da Promotoria, Eric Van Der Sypt, os fatos estão sendo investigados como “assassinato terrorista e tentativa de assassinato terrorista”.

O terrorista, de 30 anos, “atacou duas agentes da polícia de Liège com uma faca, pelas costas” e as matou com suas próprias armas. Depois, entrou várias vezes em um café próximo, que estava vazio, e disparou contra um carro, matando um jovem de 22 anos.

Segundo o Ministério Público belga, esse modus operandi condiz com os de um “atentado terrorista”. A investigação se concentra agora em saber se o assassino atuou sozinho, acrescentou a Promotoria, que indicou estar sendo realizado um exame toxicológico.

Responsável

O ministro belga de Justiça, Koen Geens, declarou que se sente “responsável” pela situação de Herman porque o assassinado desfrutava de uma permissão de saída temporária da prisão desde a véspera dos atentados. Benjamin Herman conseguira permissão de saída por 36 horas da prisão de Lantin, onde cumpria uma pena de 12 anos por vários crimes. Ele só seria libertado definitivamente em 2020.

“Eu me sinto responsável porque tenho a responsabilidade pelas prisões. Esse homem deveria de ter sido libertado por uma permissão de saída temporária? É uma questão que merece um exame de consciência da minha parte”, disse Geens à emissora pública RTBF.

Geens confirmou ontem (29) o assassino desfrutou antes de 13 autorizações para deixar temporariamente a prisão e de 11 permissões de um dia, sem que houvesse nenhum incidente.

(Com EFE)