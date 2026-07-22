Áustria transforma casa onde Hitler nasceu em delegacia para deter ‘turismo nazista’

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Após anos de debates e um investimento de 20 milhões de euros, a Áustria inaugurou uma delegacia no local de nascimento de Adolf Hitler, em Braunau am Inn. A medida visa neutralizar o legado do edifício e impedir que se torne ponto de peregrinação neonazista, além de combater o tráfico de drogas na fronteira.

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A Áustria inaugurou, nesta quarta-feira, 22, uma delegacia no local onde Adolf Hitler nasceu, no centro de Braunau am Inn, uma cidade que faz fronteira com a Alemanha. Símbolos nazistas, ilegais segundo a legislação austríaca, serão removidos do prédio. A iniciativa visa neutralizar o legado do edifício, após anos de debate sobre como impedir que neonazistas tornassem o lugar um ponto turístico.

A estrutura passa abrigar uma unidade policial especializada no combate ao tráfico de drogas. De acordo com o comandante da polícia distrital, Stefan Haslberger, devido à proximidade da comunidade com a fronteira alemã, o prédio está localizado em uma importante rota do narcotráfico.

O custo estimado da reforma do edifício chegou a 20 milhões de euros. A obra ocorreu após diversas discussões sobre como impedir que neofascistas utilizassem o local como ponto de encontro. Segundo a agência de notícias APA, até mesmo os entulhos da reforma foram descartados em um lugar secreto para evitar que o local fosse descoberto por devotos de Hitler.

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Turismo de neonazistas

Nos últimos anos, neonazistas depositaram rosas e coroas de flores em frente à fachada do edifício em homenagem ao aniversário de Hitler, em 20 de abril. Turistas também posavam para foto do lado de fora do prédio, enquanto faziam a saudação nazista com o braço estendido.

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A comissão de especialistas encarregada de decidir o futuro do prédio determinou que o lugar deveria ser utilizado para “fins sociais ou de caridade, ou para fins oficiais ou administrativos”. O texto elaborado pelo grupo ressalta que a criação de um museu no local poderia continuar atraindo extremistas. Já a demolição, por outro lado, apagaria um importante capítulo da história austríaca.

Local histórico

O edifício existe desde o século XVII. Na época do nascimento de Hitler, em 1889, o térreo era usado como cervejaria e os apartamentos para alugar ficavam nos andares de cima. Em 2016, o governo austríaco comprou o prédio de um proprietário que antes alugava o local para o Ministério do Interior, que por sua vez, usava o espaço como lar para pessoas com deficiência.

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O espaço, porém, estava vazio desde 2011 e havia apenas uma pedra que servia de memorial do lado de fora do edifício. O objeto foi retirado do antigo campo de concentração de Mauthausen, que também ficava na Áustria. A pedra trazia os dizeres: “Pela paz, liberdade e democracia. Nunca mais o fascismo. Os milhões que morreram servem de alerta”.

O apartamento particular de Hitler como líder nazista na Prinzregentenplatz, em Munique, funciona como delegacia desde o final da década de 1940. A residência oficial dos austríaco, em Berlim, foi destruída por bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial.