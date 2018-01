Australiano aluga helicóptero para encontrar filho desaparecido

Um adolescente australiano passou 30 horas preso em seu carro após um acidente, mas foi salvo depois que seu pai decidiu contratar um helicóptero para localizá-lo. O caso aconteceu em Newcastle, sudeste da Austrália.

A polícia australiana acreditava que Samuel Lethbridge, de 17 anos, havia fugido de casa quando não retornou depois de uma noite com os amigos no último sábado.

Contudo, seu pai, Tony Lethbridge, estava convencido de que algo havia acontecido com seu filho e contratou um helicóptero na manhã de segunda-feira para procurar por ele.

O piloto da aeronave localizou Samuel depois de apenas 15 minutos de voo. O adolescente estava preso dentro do carro amassado, com ferimentos graves. O jovem perdeu o controle do veículo, que saiu da estrada e caiu na mata ao lado da rodovia.

As equipes de resgate tiveram de cortar partes dos destroços do carro para tirar Samuel do veículo. O jovem foi encontrado a apenas 20 km da casa da família e teve de ser internado na UTI por dois dias, por conta das múltiplas fraturas causadas pelo acidente.

“Quando fui ver a polícia, eles pensaram que ele tinha fugido. Eu disse que esse não era o Samuel. Quando ele não aparece ou telefona, algo está errado”, disse Lethbridge à agência Associated Press. O pai lembrou que a vítima de um outro acidente de carro, que aconteceu na região onde a família mora, morreu após não ser encontrada por cinco dias. “Eu não iria deixar isso acontecer”, afirmou.

Lee Mitchell, o piloto que ajudou nas buscas pelo adolescente, disse que fez um desconto para Lethbridge depois que percebeu sua grande preocupação. Em vez dos 1.200 dólares (3.000 reais) cobrados por hora de voo, aceitou 1.000 dólares (2.500 reais).