Austrália: suspeito de jogar café quente em bebê vira alvo de caça internacional

As buscas por um homem que jogou café quente em um bebê de nove meses há duas semanas na cidade de Brisbane, no norte da Austrália, mobilizaram investigadores internacionais após o suspeito fugir do país, informou a polícia australiana nesta segunda-feira, 9.

O inspetor-detetive da polícia de Queensland, Paul Dalton, disse que o homem, identificado como um estrangeiro de 33 anos, deixou o aeroporto de Sydney quatro dias depois de cometer o crime “mais covarde” que ele já havia visto em toda a sua carreira.

Dalton afirmou que a polícia identificou o suspeito suspeito cerca de 12 horas depois da sua fuga. “Só no dia 1º de setembro conseguimos colocar um nome no rosto do homem”, disse o detetive, que não revelou o nome do agressor, ou o destino de seu voo, para não atrapalhar as buscas.

Segundo Dalton, a investigação foi atrasada porque a polícia inicialmente recebeu o nome errado do suspeito. “Logo ficou claro para nós que essa pessoa estava ciente das metodologias policiais e certamente estava conduzindo atividades de contra-vigilância, o que tornou a investigação bastante complexa”, explicou ele.

A mãe do bebê, que não foi identificada por razões legais, disse ter ficado “devastada” ao saber que o suspeito conseguiu fugir do país. “Eu só quero saber por que ele fez isso. Essa é uma pergunta que pode ficar para sempre ficar sem resposta”, afirmou ela.

O ataque

O bebê, identificado apenas como Luka, estava em um piquenique com sua família no parque de Hanlon, na cidade de Brisbane, em 27 de agosto, quando o homem se aproximou, derramou café sobre rosto e o corpo do menino e fugiu.

Luka sofreu queimaduras graves no rosto, braços e pernas e precisou passar por cirurgias de enxerto de pele no Hospital Infantil de Queensland. Uma página do GoFundMe já arrecadou mais de US$ 150 mil (cerca de R$841 mil) para o bebê em uma vaquinha virtual.

Na época, a polícia divulgou um vídeo de uma câmera de segurança que mostra o momento em que o homem joga o café no menino, com objetivo de tentar identificá-lo. “A filmagem é bem clara. Estou muito confiante de que se você estiver olhando para esse vídeo e conhecer a pessoa, você vai saber quem é”, disse Dalton, um dia após o incidente.

A polícia ainda não conseguiu determinar o motivo do crime, mas identificou o suspeito como um “trabalhador itinerante”, que entrou e saiu da Austrália várias vezes com vistos diferentes desde 2019. Ele entrou no país pela última vez em janeiro de 2022 e tinha endereços registrados nos estados de Nova Gales do Sul e Victoria.