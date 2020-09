Austrália entra em recessão pela 1ª vez em quase 30 anos

A Austrália registrou uma queda de 7% no Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre – a pior de sua história – e entrou em sua primeira recessão técnica em quase 30 anos.

“A pandemia e as políticas de isolamento relacionadas levaram a uma queda de 7% do PIB no trimestre encerrado em junho. Esta é, por uma ampla margem, a maior queda trimestral do PIB desde o início dos registros, em 1959”, disse o chefe de Contas Nacionais do Escritório Australiano de Estatísticas, Michael Smedes, em comunicado.

No primeiro trimestre, o PIB do país caiu 0,3%. Com a segunda queda seguida, foi configurada uma recessão técnica. A última vez em que a Austrália entrou em recessão foi em 1991, quando a economia recuou 1,3% e 0,1% em dois trimestres consecutivos.

O Escritório Australiano de Estatísticas também disse no comunicado que os benefícios pagos pelo governo para ajudar pessoas físicas e jurídicas tiveram nível recorde.

Após o início da pandemia, o governo australiano impôs uma série de restrições ao comércio e a serviços para conter a propagação do novo coronavírus, além de ter concedido pacotes de auxílio, incluindo benefícios salariais e para desempregados. O estímulo econômico totalizou 13,3% de seu PIB.

O PIB registrou queda no segundo trimestre de 6,3% na comparação com o mesmo período de 2019. A economia australiana já havia sido afetada pela seca e os incêndios devastadores no país a partir do segundo semestre de 2019.

O país superou com certo êxito a primeira onda da epidemia, mas as medidas de confinamento durante os primeiros meses tiveram um impacto sobre os resultados da economia do segundo trimestre.

Um confinamento muito mais rigoroso está agora em vigor para cinco milhões de habitantes de Melbourne, onde acontece uma segunda onda de contágios que certamente prejudicará ainda mais o rendimento econômico do país no trimestre em curso. Desde o início da pandemia, a Austrália registrou 26.000 casos e 663 óbitos por Covid-19.

