Aumenta a pressão por banimento da Rússia de sistema global de pagamentos

A pressão por sanções mais duras à Rússia está aumentando. França, Itália, Grécia, Chipre e Hungria defendem a suspensão do acesso russo ao Swift, o maior sistema de comunicações entre bancos e instituições financeiras. A medida, considerada bastante severa, já que dificultaria muito a negociação de empresas russas com outros países, vem sendo considerada há algumas semanas, mas agora ganha mais força.

Na quinta-feira, o ministro das relações exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que políticos europeus e americanos teriam “sangue nas mãos” se não apoiassem a sanção. A Alemanha, por exemplo, se posicionou inicialmente contra a decisão. Há resistência porque haveria prejuízo também para as empresas europeias que compram gás natural da Rússia. Neste sábado, porém, o governo alemão indicou que pode aderir ao apoio caso a sanção “atinja as pessoas certas”.

Os Estados Unidos ainda não se manifestaram de forma definitiva sobre a remoção da Rússia do sistema. De acordo com a rede americana CNN, o presidente americano, Joe Biden, está pensando “seriamente” em apoiar o banimento. Há alguns dias, Biden chegou a dizer que não pretendia apoiar a remoção. Mas a pressão de outros líderes globais pode fazê-lo mudar de ideia. Se Kiev for capturada, espera-se que o governo americano também apoie sanções adicionais.

O SWIFT, sigla em inglês para Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias, é uma ferramenta que funciona como a espinha dorsal do sistema financeiro internacional. O canal de comunicação, com sede em Bruxelas, na Bélgica, foi criado em 1973 para facilitar e padronizar as transações globais. Hoje, conta com mais de 11 mil instituições de 200 países. Mais da metade dos bancos russos usa o SWIFT.

Na prática, a remoção da Rússia do sistema de pagamentos tornaria as negociações muito mais difíceis, mas não impossíveis. Existem outras maneiras de driblar o bloqueio. O uso de criptoativos é uma delas, ou o pagamento à empresa com que se está negociando em contas em Genebra, por exemplo.

Também não é a primeira vez que o governo de Vladimir Putin recebe esse tipo de ameaça. Em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, a sanção chegou a ser considerada, mas não foi aplicada.