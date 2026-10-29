Áudio de conversa entre maquinistas revela possível causa de acidente ferroviário na Espanha
Colisão entre trens de alta velocidade em Toledo matou ao menos 69 pessoas
Áudios divulgados pela imprensa espanhola registraram as conversas entre dois maquinistas e um centro de controle ferroviário nos minutos anteriores à colisão que matou pelo menos 69 pessoas na Espanha nesta quarta-feira, 28. As gravações indicam que um trem recebeu autorização para avançar em velocidade normal enquanto outro permanecia parado no mesmo trilho.
Em um dos três áudios publicados pelo jornal El País e pela emissora RTVE, um controlador em Madri orienta o maquinista da estatal Renfe a retomar a viagem. “Em velocidade normal?”, pergunta o condutor. “Sim”, responde o operador.
A autorização ocorreu após uma falha no sistema de segurança que havia interrompido a circulação. O trem da operadora privada Iryo, que estava cerca de 25 quilômetros à frente, nas proximidades de Urda, na província de Toledo, foi forçado a parar no trecho afetado.
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Em outra conversa, o maquinista da Iryo informa ao centro de controle que está parado diante do sinal de entrada de Urda. Ele também recebe instruções para reiniciar o equipamento e retomar a viagem. A tentativa, porém, não funciona. Em uma nova chamada, o condutor avisa que continua no mesmo local: “O trem não está me permitindo reiniciar o sistema [de segurança] e, por isso, ainda estou parada”, diz.
A última gravação sugere que o centro de controle havia sido informado de que o trem da Iryo permanecia parado enquanto o da Renfe se aproximava.
O ministro dos Transportes, Óscar Puente, classificou como inexplicável a decisão de liberar a circulação sem restrições de velocidade. O governo decretou três dias de luto nacional a partir desta quinta-feira, 29. Equipes de emergência continuam trabalhando nos destroços em busca de vítimas.
A tragédia provocou manifestações em Madri. Segundo a emissora TVE, cerca de 1.500 pessoas se reuniram diante do Ministério dos Transportes na noite de quarta-feira. Manifestantes pediram a saída do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e de Puente. A polícia utilizou gás lacrimogêneo após o lançamento de garrafas e sinalizadores.
O acidente ocorreu na manhã de quarta-feira, 28, na linha entre Madri e Sevilha. O trem operado pela Renfe, que transportava 397 passageiros, atingiu a traseira do comboio da Iryo, com 147 pessoas a bordo.