Áudio de conversa entre maquinistas revela possível causa de acidente ferroviário na Espanha

Áudios divulgados pela imprensa espanhola registraram as conversas entre dois maquinistas e um centro de controle ferroviário nos minutos anteriores à colisão que matou pelo menos 69 pessoas na Espanha nesta quarta-feira, 28. As gravações indicam que um trem recebeu autorização para avançar em velocidade normal enquanto outro permanecia parado no mesmo trilho.

Em um dos três áudios publicados pelo jornal El País e pela emissora RTVE, um controlador em Madri orienta o maquinista da estatal Renfe a retomar a viagem. “Em velocidade normal?”, pergunta o condutor. “Sim”, responde o operador.

A autorização ocorreu após uma falha no sistema de segurança que havia interrompido a circulação. O trem da operadora privada Iryo, que estava cerca de 25 quilômetros à frente, nas proximidades de Urda, na província de Toledo, foi forçado a parar no trecho afetado.

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Em outra conversa, o maquinista da Iryo informa ao centro de controle que está parado diante do sinal de entrada de Urda. Ele também recebe instruções para reiniciar o equipamento e retomar a viagem. A tentativa, porém, não funciona. Em uma nova chamada, o condutor avisa que continua no mesmo local: “O trem não está me permitindo reiniciar o sistema [de segurança] e, por isso, ainda estou parada”, diz.

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A última gravação sugere que o centro de controle havia sido informado de que o trem da Iryo permanecia parado enquanto o da Renfe se aproximava.

O ministro dos Transportes, Óscar Puente, classificou como inexplicável a decisão de liberar a circulação sem restrições de velocidade. O governo decretou três dias de luto nacional a partir desta quinta-feira, 29. Equipes de emergência continuam trabalhando nos destroços em busca de vítimas.

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A tragédia provocou manifestações em Madri. Segundo a emissora TVE, cerca de 1.500 pessoas se reuniram diante do Ministério dos Transportes na noite de quarta-feira. Manifestantes pediram a saída do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e de Puente. A polícia utilizou gás lacrimogêneo após o lançamento de garrafas e sinalizadores.

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O acidente ocorreu na manhã de quarta-feira, 28, na linha entre Madri e Sevilha. O trem operado pela Renfe, que transportava 397 passageiros, atingiu a traseira do comboio da Iryo, com 147 pessoas a bordo.