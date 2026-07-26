Atropelamento em LGBTQIAPN+ em Berlim é investigado como ataque islamista

Um atropelamento durante a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Berlim, que levou a morte de 1 pessoa e deixou 29 feridos, é investigado como um possível ataque islamista.

Identificado como suspeito, um cidadão alemão de origem libanesa foi morto a tiros.

De acordo com a polícia, três das pessoas atropeladas estão em estado grave.

Após o episódio, uma das maiores paradas do Orgulho da Europa foi interrompida e a área foi esvaziada.

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Ao repercutir o caso, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse que o ataque será investigado com o máximo rigor.