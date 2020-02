Atropelamento durante carnaval na Alemanha deixou 52 feridos

Subiu para 52 o número de feridos no atropelamento ocorrido na segunda-feira, 24, durante os desfiles de carnaval na pequena cidade alemã de Volkmarsen. Entre os feridos estão 18 crianças, afirmou nesta terça-feira a polícia, que ainda tenta determinar as motivações do agressor.

“Há 18 crianças entre as vítimas. Trinta e cinco pessoas estão no hospital e outras 17 receberam tratamento em ambulatórios e retornaram para suas casas”, informou a polícia do estado de Hesse, onde fica a cidade de 7.000 habitantes.

O motorista do veículo, que ficou ferido, foi detido após o atropelamento. Ele é um alemão de 29 anos, morador de Volkmarsen. A Justiça abriu uma investigação por “tentativa de assassinato”.

A Promotoria antiterrorista não assumiu o caso, sinal de que as autoridades não privilegiam a hipótese de um atentado. O detido não está fichado como extremista, informou uma fonte das forças de segurança citada pela agência de notícias alemã DPA.

Publicidade

Os atropelamentos nesta segunda-feira aconteceram em um momento de grande tensão na Alemanha, em particular no estado de Hesse, onde, na quarta-feira da semana passada, um extremista matou nove pessoas em dois ataques racistas na cidade de Hanau.

O governo alemão está em alerta ante as ameaças de grupos islamitas extremistas desde dezembro de 2016, quando 12 pessoas morreram atropeladas por um caminhão em Berlim, um atentado reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. A polícia anunciou ontem, como “medida de precaução”, o cancelamento de todos os desfiles de carnaval na região de Hesse.