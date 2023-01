Ator Edward Norton descobre que Pocahontas era sua 12ª bisavó

O ator americano Edward Norton, de 53 anos, descobriu no programa de televisão americano de história genealógica “Finding Your Roots” que a histórica Pocahontas, a filha de um chefe de um povo indígena dos Estados Unidos do século 17, foi sua 12ª bisavó.

A estrela do cinema indicada ao Oscar três vezes soube de sua conexão familiar no episódio televisionado pela rede PBS nesta terça-feira 3, revelada pelo historiador e apresentador Henry Louis Gates Jr.

“Você tem uma trilha direta, sem dúvida, uma conexão com sua 12ª bisavó e bisavô, John Rolfe e Pocahontas”, disse Gates.

O apresentador afirmou que sua bisavó se casou com o colono do estado da Virgínia, John Rolfe, no dia 5 de abril de 1614. De acordo com o livro “A verdadeira história de Pocahontas: o outro lado da história”, que não tem edição brasileira, a indígena era esposa de um guerreiro chamado Kocoum, quando foi sequestrada por colonizadores e se casou com o britânico.

Na lenda romantizada, Pocahontas impediu a execução do capitão John Smith, com quem teria se casado.

“Isso apenas faz você perceber o quão pequeno diante de toda a história humana você é”, disse Norton após a revelação.

O programa também revelou que o terceiro bisavô de Norton, John Winstead, era dono de uma família de escravos com um casal e cinco filhas.

O ator afirmou que já havia pesquisado sobre a própria ascendência antes de participar do programa “Finding Your Roots”. Segundo ele, essa parte de sua história não o agradou.

“A resposta curta é que essas coisas são desconfortáveis. E é preciso se sentir desconfortável com elas mesmo”, disse sobre os antepassados escravistas.

“Não é um julgamento sobre você em sua própria vida, mas é um julgamento sobre a história deste país que precisa, em primeiro lugar, ser reconhecido, para depois ser enfrentado”, acrescentou Norton.

