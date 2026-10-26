Ator e influenciadora brasileiros pedem ajuda a Trump após vitória de Lula

Alguns influenciadores brasileiros recorreram ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após a vitória de Lula (PT) no segundo turno das eleições neste domingo, 25. O ator Thomaz Costa e a influenciadora Emily Garcia estão entre eles.

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Thomaz publicou comentários pedindo para conversar diretamente com o norte-americano. “Pelo amor de Deus, olha para nós. Preciso falar com você”. Em outra mensagem, insistiu: “Olha o direct”, em referência às mensagens privadas da plataforma.

Mel Maia ironizou a tentativa de contato com o presidente. “Hahahahah, Trump, o Thomaz Costa Oficial quer falar com você”, debochou a atriz.

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Emily, por sua vez, questionou a legitimidade do resultado eleitoral. “Eles roubaram as urnas. Socorro”, escreveu. Em outro comentário, comparou Lula a Nicolás Maduro. “Ajude o Brasil. Lula fez a mesma coisa que Maduro. Socorro”, publicou Emily, sem apresentar evidências para sustentar a alegação de fraude eleitoral.

Continua após a publicidade Lula foi reeleito presidente do Brasil com 64.256.232 votos, o equivalente a 51,79% dos votos válidos. Ele derrotou Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 59.826.041 votos, correspondentes a 48,21% do total. Continua após a publicidade