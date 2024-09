Ativistas que jogaram sopa em quadro de Van Gogh são presas no Reino Unido

Duas ativistas do movimento ambiental britânico “Just Stop Oil” foram presos nesta sexta-feira, 27, após terem lançado sopa de tomate enlatada sobre a icônica pintura “Girassóis”, de Vincent van Gogh, causando pequenos danos à moldura. O caso aconteceu em 2022 na National Gallery, em Londres, e abriu um amplo debate sobre protestos.

Anna Holland e Phoebe Plummer, ambas com 22 anos, foram condenadas por dano criminoso em julho. Nesta sexta-feira, Plummer foi sentenciada a dois anos de prisão, enquanto Holland recebeu 20 meses.

+ Ativistas ambientais atacam Stonehenge com tinta laranja

Embora a pintura não tenha sido danificada no ataque, houve danos à moldura dourada do século 17, o que procuradores argumentaram ser “um pedaço da arte em si”.

Continua após a publicidade

Vídeos gravados durante o protesto mostram Plummer gritando: “O que vale mais, a arte ou a vida? Isso vale mais do que comida? Vale mais do que justiça?”.

Plummer completou que a crise inflacionária mundial é parte do custo da crise do petróleo, porque “o combustível é inacessível para milhões de famílias com frio e fome. Eles não podem nem aquecer uma lata de sopa”. Depois disso, as manifestantes colaram as mãos em uma parede.

Em junho, o grupo ambiental se envolveu em outra polêmica no Reino Unido, depois de ativistas pulverizarem tinta em pó laranja no Stonehenge, estrutura de pedra pré-histórica localizada na Inglaterra, como forma de protesto contra a inação de governos diante das mudanças climáticas.

Continua após a publicidade

O protesto aconteceu um dia antes do Solstício de Verão, quando milhares de pessoas se reúnem em Stonehenge para celebrar a chegada da nova estação e o dia mais longo do ano.

“Continuar a queimar carvão, petróleo e gás resultará na morte de milhões. Temos que nos unir para defender a humanidade ou arriscaremos tudo”, disse um porta-voz da Just Stop Oil.

O grupo ativista ambiental afirmou que a tinta era feita de farinha de milho laranja e “irá desaparecer em breve com a chuva”.

Continua após a publicidade

“Até que os líderes mundiais atuem para nos proteger, os apoiadores da Just Stop Oil, trabalhando com outros grupos a nível internacional, tomarão as medidas proporcionais necessárias para gerar a tão necessária pressão política”, completou a organização.