Ativista do Black Lives Matter é achada morta 9 dias após desaparecimento

Oluwatoyin Salau, uma ativista de 19 anos afiliada ao movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) foi encontrada morta na cidade americana de Talllahassee, informou a polícia local nesta segunda-feira, 15. A jovem estava desaparecida havia nove dias, quando denunciou em suas redes sociais ter sido vítima de abuso sexual.

A polícia encontrou o corpo de Oluwatoyin junto ao de uma idosa, identificada como Victoria Sims, de 75 anos, no último sábado. Um suspeito, Aaron Glee, foi preso. Em comunicado, a polícia não forneceu maiores detalhes, nem explicou se havia alguma relação entre as vítimas e o homem detido.

A ativista americana desapareceu em 6 de junho, dia em que fez uma séries de tuítes na qual acusou um homem de negro de abuso sexual. Segundo ela, o criminoso se disfarçou de “um homem de Deus” e lhe ofereceu ajuda. “Fui molestada em Tallahassee, Flórida, por um homem negro às 5:30 da manhã em Richview e Park Ave. O homem ofereceu uma carona para encontrar um lugar para dormir e buscou meus pertences em uma igreja onde me refugiei por alguns dias para escapar de condições injustas de moradia”, escreveu Oluwatoyin.

Anyways I was molested in Tallahassee, Florida by a black man this morning at 5:30 on Richview and Park Ave. The man offered to give me a ride to find someplace to sleep and recollect my belongings from a church I refuged to a couple days back to escape unjust living conditions.

