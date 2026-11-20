Um ativista britânico de extrema direita foi condenado nesta sexta-feira, 20, a 15 meses de prisão por perfurar com uma faca um bote inflável utilizado no transporte de migrantes pelo Canal da Mancha. Daniel Thomas, de 37 anos, conhecido como Danny Tommo, atacou a embarcação enquanto um integrante de uma equipe de resgate ainda estava a bordo.

Fundador do grupo anti-imigração Patriot Platform e próximo de Tommy Robinson, cujo nome verdadeiro é Stephen Yaxley-Lennon, Thomas realizou a ação em 22 de setembro. A bordo de uma lancha motorizada, ele perseguiu uma embarcação com migrantes e gravou a investida para seu canal no YouTube, ao mesmo tempo que convocava apoiadores a protestar contra a chegada de imigrantes ao Reino Unido.

Nas imagens, o ativista se aproxima de um bote inflável e desfere vários golpes de faca contra o casco. Durante o ataque, grita: “Isto é a Inglaterra, não é mais a França”.

Interferência no trabalho de resgate

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Thomas foi condenado por danos intencionais por um tribunal de Portsmouth, no sul da Inglaterra. Ele participou da audiência por videoconferência, diretamente da prisão onde está detido.

Ao justificar a sentença, o juiz James Newton-Price afirmou que a ação representou “uma perturbação deliberada das atividades” da guarda costeira e das equipes de resgate. Segundo o magistrado, os profissionais desempenham um trabalho necessário e particularmente delicado, que não deveria ser comprometido por alguém em busca de notoriedade.

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O episódio ocorreu enquanto Thomas respondia a outros processos em liberdade sob fiança. Após o ataque, ele foi colocado em prisão preventiva.

O ativista deverá voltar a comparecer à Justiça em junho de 2027, quando responderá a outras acusações, incluindo a invasão de uma área restrita de um centro de acolhimento e processamento de pedidos migratórios em Dover, no sul da Inglaterra. O episódio teria ocorrido em 31 de março deste ano.

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Histórico de manifestações anti-imigração

Pai de quatro filhos e trabalhador da construção civil especializado em telhados, Thomas ganhou projeção nos últimos meses ao organizar manifestações contra a imigração que reuniram centenas de homens vestidos de preto e, em alguns casos, mascarados.

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Ele já havia sido condenado em 2018 a dois anos de prisão por tentativa de sequestro.