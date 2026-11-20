Ativista britânico de extrema direita é preso por atacar bote de migrantes
Daniel Thomas recebeu pena de 15 meses por perfurar com uma faca uma embarcação inflável usada no transporte de migrantes pelo Canal da Mancha
Um ativista britânico de extrema direita foi condenado nesta sexta-feira, 20, a 15 meses de prisão por perfurar com uma faca um bote inflável utilizado no transporte de migrantes pelo Canal da Mancha. Daniel Thomas, de 37 anos, conhecido como Danny Tommo, atacou a embarcação enquanto um integrante de uma equipe de resgate ainda estava a bordo.
Fundador do grupo anti-imigração Patriot Platform e próximo de Tommy Robinson, cujo nome verdadeiro é Stephen Yaxley-Lennon, Thomas realizou a ação em 22 de setembro. A bordo de uma lancha motorizada, ele perseguiu uma embarcação com migrantes e gravou a investida para seu canal no YouTube, ao mesmo tempo que convocava apoiadores a protestar contra a chegada de imigrantes ao Reino Unido.
Nas imagens, o ativista se aproxima de um bote inflável e desfere vários golpes de faca contra o casco. Durante o ataque, grita: “Isto é a Inglaterra, não é mais a França”.
Interferência no trabalho de resgate
Thomas foi condenado por danos intencionais por um tribunal de Portsmouth, no sul da Inglaterra. Ele participou da audiência por videoconferência, diretamente da prisão onde está detido.
Ao justificar a sentença, o juiz James Newton-Price afirmou que a ação representou “uma perturbação deliberada das atividades” da guarda costeira e das equipes de resgate. Segundo o magistrado, os profissionais desempenham um trabalho necessário e particularmente delicado, que não deveria ser comprometido por alguém em busca de notoriedade.
O episódio ocorreu enquanto Thomas respondia a outros processos em liberdade sob fiança. Após o ataque, ele foi colocado em prisão preventiva.
O ativista deverá voltar a comparecer à Justiça em junho de 2027, quando responderá a outras acusações, incluindo a invasão de uma área restrita de um centro de acolhimento e processamento de pedidos migratórios em Dover, no sul da Inglaterra. O episódio teria ocorrido em 31 de março deste ano.
Histórico de manifestações anti-imigração
Pai de quatro filhos e trabalhador da construção civil especializado em telhados, Thomas ganhou projeção nos últimos meses ao organizar manifestações contra a imigração que reuniram centenas de homens vestidos de preto e, em alguns casos, mascarados.
Ele já havia sido condenado em 2018 a dois anos de prisão por tentativa de sequestro.