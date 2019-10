Atiradores deixam dois mortos perto de sinagoga na Alemanha

Homens armados mataram duas pessoas nesta quarta-feira, 9, próximo a uma sinagoga na cidade de Halle, na Alemanha. Segundo testemunhas, os atiradores usavam roupas camufladas, estavam armados com metralhadoras e fugiram de carro.

Segundo o jornal Bild, os agressores ainda jogaram uma granada em um cemitério que fica ao lado da sinagoga. A polícia iniciou uma operação de busca pelos assassinos e uma pessoa foi presa, mas sua identidade não foi revelada.

Pelo Twitter, as autoridades de Halle pediram que os moradores permaneçam em suas casas até que a situação seja normalizada.

Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen. Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam. Wir sind mit starken Kräften in und um #Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Segundo o Bild, os atiradores usaram um táxi roubado para fugir após dispararem contra as pessoas que se reuniam na área da sinagoga. O motorista do carro reagiu ao roubo e ficou ferido.

Ainda de acordo com o jornal, um porta-voz da polícia confirmou que, após a fuga, os homens dispararam tiros novamente, dessa vez a cerca de 15 quilômetros de distância da sinagoga. As circunstâncias desse segundo incidente ainda não foram esclarecidas.

A estatal de transportes alemã Deutsche Bahn fechou a estação ferroviária de Halle. A cidade é a maior do estado da Saxônia-Anhalt e está localizada a cerca de 150 quilômetros a sudoeste de Berlim.

Nesta quarta os judeus celebram o Yom Kipur, o dia mais mais sagrado do calendário judaico. O feriado começou no pôr do sol da terça-feira, e continua até o final desta tarde. O dia é dedicado ao jejum, à oração e à reflexão, ao arrependimento e ao perdão.