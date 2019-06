Atiradores atacam em festa da vitória do Toronto Raptors, no Canadá

A celebração da primeira vitória do time de basquete canadense Toronto Raptors na NBA, nesta segunda-feira, 17, foi alvo de atiradores, que feriram gravemente duas pessoas. Concentrados em frente da prefeitura da cidade, milhares de torcedores saíram correndo ao ouvir os disparos.

Patrulha depois de disparos contra a multidão: comemoração suspensa – 17/06/2019 Patrulha depois de disparos contra a multidão: comemoração suspensa – 17/06/2019

O show do rapper Draker, que compôs duas canções para homenagear seu time, foi interrompido pelos tiros e pela correria da multidão. O mestre de cerimônias, o apresentador de televisão Matt Devlin, pediu calma e não foi atendido, segundo o jornal The Star. A vitória do time canadense estava sendo celebrada por cerca de 2 milhões de pessoas.

A polícia recebeu informações sobre mulher vítima de tiros, que estava no fundo do quarteirão onde se davam as comemorações, por volta das 16h (17h, em Brasília).

Dois suspeitos estão presos, e as duas vítimas, internadas em hospital próximo. Segundo a polícia, os ferimentos são graves, mas não há risco de morte.

Jogadores do Toronto Raptors comemoram título da NBA pelas ruas de Toronto, no Canadá – 17/06/2019 Jogadores do Toronto Raptors comemoram título da NBA pelas ruas de Toronto, no Canadá – 17/06/2019

Em artigo no jornal britânico The Guardian, o ex-craque do basquete americano Kareem Abdul-Jabaar afirma que a vitória do Raptors na quinta-feira 13 “pode ser o prenúncio de um brilhante futuro para o basquete profissional no mundo todo”. A equipe canadense superou o time americano Global State Warriors por 114 a 110 pontos e, com isso, venceu quatro das seis partidas da etapa decisiva. Esta foi a primeira vitória do Raptors na NBA, a principal liga de basquete profissional do mundo.