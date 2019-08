Ataque a tiros deixa pelo menos cinco mortos no Texas

Mais de 20 pessoas foram baleadas nas cidades de Midland e Odessa, no oeste do Texas, nos Estados Unidos, neste sábado. A polícia informou que pelo menos cinco pessoas foram mortas e outras 21 ficaram feridas. A suspeita é que o ataque tenha sido promovido por um atirador que roubou um veículo do serviço postal americano e saiu atirando aleatoriamente pelas ruas da região.

“Um sujeito (possivelmente 2) está atualmente dirigindo em torno de Odessa e atirando em pessoas aleatórias”, informou a polícia de Odessa em sua página no Facebook. “Neste momento, existem várias vítimas de tiros. O suspeito acabou de sequestrar um caminhão carteiro dos EUA”, acrescentou a corporação.

A polícia de Midland comunicou que um atirador foi morto no cinema Cinergy, em Odessa, e que não havia outros suspeitos – antes, oficiais chegaram a dizer que poderia haver mais um atirador em outro veículo.

O governador do Texas, Greg Abbott, declarou que está “de coração partido por esse ataque sem sentido e covarde”. Ele deve viajar a Odessa neste domingo. O presidente americano Donald Trump escreveu no Twitter que havia sido informado sobre o tiroteio no Texas pelo procurador-geral William Barr. “O FBI e a polícia estão totalmente envolvidos”, afirmou.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2019

O campus da Universidade de Teas Permian Basin foi fechado, e o Departamento de Segurança Pública do Texas pediu aos moradores que evitem se deslocar por grandes rodovias da região.

Há menos de um mês, os Estados Unidos enfrentaram dois ataques a tiros em menos de 24 horas. No dia 3 de agosto, um homem portando fuzil entrou em um centro comercial no Texas e assassinou 20 pessoas. No dia 4, um atirador matou nove frequentadores de um bar em Ohio, incluindo a própria irmã.

(Com agências Efe, Estadão Conteúdo e Reuters)