Atirador tentou invadir Ministério da Defesa da Rússia, diz agência

Um homem armado com uma pistola tentou entrar no prédio principal do Ministério da Defesa da Rússia no centro de Moscou nesta sexta-feira, 7. Segundo a agência de notícias estatal russa Tass, ele foi detido por agentes de segurança antes de deixar qualquer vítima.

“Um homem, descontrolado e armado, tentou entrar no edifício do Ministério da Defesa”, disse a Tass, citando uma fonte dos serviços de segurança.

A fonte acrescentou que o intruso estava “gesticulando e gritando alguma coisa”.

“O incidente ocorreu no posto de controle perto do prédio principal do Ministério da Defesa, no aterro Frunzenskaya. Um homem inadequado com uma arma tentou entrar no território do ministério. Ao mesmo tempo, ele gritava alto e acenava com as mãos. O infrator foi rapidamente detido e não soube explicar o motivo do ato”, disse a agência TASS.

Os agentes de segurança apreenderam a arma, e o atirador foi identificado por alguns meios de comunicação como Dmitri, natural da cidade de Yaroslavl, de 40 anos.

Autoridades, em seguida, o encaminharam a um centro médico para ser submetido a um exame psiquiátrico. O incidente não causou vítimas.

A arma foi encaminhada para perícia. Relatórios preliminares indicam que se tratava de uma pistola de ar comprimido.

Recentemente, o Ministério da Defesa da Rússia foi palco de outro incidente, quando o prédio pegou fogo. A causa oficial relatada do fogo foi devido “modo de emergência da rede”.