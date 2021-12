Atirador mata quatro pessoas na cidade de Denver, Estados Unidos

Um homem armado matou quatro pessoas e feriu várias outras, incluindo um policial, na noite da última segunda-feira (27), na área metropolitana de Denver, nos Estados Unidos.

De acordo com as autoridades, o suspeito também foi morto ao trocar tiros e ser perseguido pelos policiais da cidade. O motivo do crime ainda não foi esclarecido.

Em entrevista coletiva, o chefe do departamento de polícia, Paul Pazen, disse que os disparos ocorreram em quatro locais diferentes e tiveram início pouco depois das 17h, horário local, quando duas mulheres foram mortas e um homem ficou ferido em um bairro movimentado da cidade.

Depois disso, o suspeito matou a terceira vítima algumas quadras adiante, antes de efetuar novos tiros próximo ao Departamento de Emergência de Saúde. Em seguida, ele foi até a região de Lakewood, onde atirou em direção a uma empresa e deixou mais uma pessoa morta.

Perseguido pela polícia, o atirador baleou um funcionário de outro estabelecimento antes de tentar se esconder em um hotel. Encontrado, ele tentou fugir e se envolveu em um novo tiroteio com os agentes, sendo morto no confronto.

Este é o mais recente caso de tiroteio em massa que termina com a morte de quatro ou mais pessoas nos Estados Unidos. De acordo com o grupo de pesquisa Gun Violence Archive, mais de 675 incidentes desse tipo aconteceram no país só em 2021.