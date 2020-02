Atirador mata cinco pessoas na fábrica da MillerCoors, nos EUA

Cinco pessoas foram mortas por um atirador nesta quarta-feira, 26, nas instalações da companhia Molson Coors Beverage, fabricante da cerveja MillerCoors, na cidade de Milwaukee, no estado americano de Wisconsin, informou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O atirador, um ex-empregado recentemente demitido, também foi morto.

A polícia de Milwaukee foi avisada por volta das 14h sobre a presença de um atirador na companhia de bebidas, que teria ferido uma pessoa. Agentes de segurança locais e federais, inclusive uma equipe da Swat, atenderam ao chamado. Cinco ambulâncias foram enviadas para atender às vítimas do massacre. Os funcionários da empresa foram liberados pela polícia somente duas horas depois.

A Molson Coors Beverage confirmou no meio da tarde, por meio de comunicado, haver uma “situação ativa” em suas instalações em Milwaukee e estar trabalhando em estreita colaboração com o Departamento de Polícia. “Nossa principal prioridade são nossos funcionários e forneceremos atualizações em conjunto com a polícia.”

Toda a sede da Molson Coors foi colocada sob um bloqueio de segurança, e a empresa afirmou aos funcionários em um email que o atirador estava localizado dentro ou perto de uma escada do segundo andar, informou o Journal Sentinel.

Imagens do local mostravam ruas próximas ao centro da cidade cercadas por vários veículos da polícia e dos bombeiros, enquanto trabalhadores da cervejaria eram escoltados dos prédios sob uma neve constante.

De acordo com o Journal Sentinel, a Molson Coors Beverage anunciou no outono passado seu plano de fechar um escritório em Denver, no estado do Colorado, e realocar centenas de postos em Milwaukee. A publicação disse que a empresa agora tem 610 empregados em seu escritório corporativo em Milwaukee, além de 750 empregos em duas cervejarias na cidade.

(Com Reuters)