Atirador mata 8 pessoas em centro de operações da FedEx nos EUA

Um atirador matou oito pessoas e feriu várias outras em um centro de operações da empresa de entregas FedEx em Indianápolis, nos Estados Unidos, na noite desta quinta-feira 15. O agressor se matou com um tiro assim que os agentes chegaram ao local, segundo a polícia.

A identidade do atirador ainda não foi revelada, assim como a motivação do ataque. O número exato de feridos também não foi divulgado, mas segundo informou o porta-voz da polícia local, Genae Cook, cinco pessoas foram hospitalizadas, uma delas com ferimentos graves.

“[O atirador] invadiu o estacionamento, saiu do seu veículo e começou a atirar rapidamente. … Os primeiros tiros foram disparados ainda no estacionamento, mas logo ele entrou [no edifício]”, disse o subchefe da polícia de Indianápolis, Craig McCartt, à emissora americana CNN na sexta-feira, 16.

O agressor portava apenas uma arma – “um tipo de rifle”, segundo a polícia. Agora os investigadores avaliam a origem da arma e investigam se ele possuía outros armamentos.

O incidente ocorreu em um prédio da FedEx perto do Aeroporto Internacional de Indianápolis, onde trabalham cerca de 4.000 pessoas, segundo a imprensa local. A rodovia interestadual 70 chegou a ser interditada após o ataque.

Um porta-voz da FedEx disse que a empresa está chocada e triste pela perda de seus funcionários e cooperando com as investigações. Ele não esclareceu se todas as vítimas trabalhavam para a empresa.

Este é o sétimo ataque do tipo nos Estados Unidos em apenas um mês. Somente em março 30 pessoas morreram em ataques com arma de fogo em todo o país. Em 16 de março, oito pessoas foram assassinadas por um homem durante uma invasão a casas de massagem na área de Atlanta.

