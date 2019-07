Atirador deixa dois mortos em supermercado no Mississippi

Um atirador deixou duas pessoas mortas depois de abrir fogo nesta terça-feira, 30, em um supermercado na cidade de Southaven, no Mississippi, sul dos Estados Unidos. Um policial que tentou conter o ataque e o autor dos disparos ficaram feridos.

Segundo testemunhas, o homem disparou por volta de doze vezes contra as pessoas no supermercado Wallmart. Ao tentar parar o atirador, um policial foi atingido. Ele usava colete a prova de balas e está estável.

Depois de atirar contra o oficial, o agressor foi atingido duas vezes por um segundo policial que estava no local e preso. Segundo Macon Moore, chefe da polícia, o homem foi encaminhado para cirurgia em um hospital local e está passando por cirurgia.

O atirador ainda não foi identificado oficialmente, mas de acordo com o xerife Bill Rasco do condado de DeSoto, ele é ex-funcionário do supermercado. Ele foi suspenso nesta segunda-feira 29 por ameaçar um cliente com uma faca, segundo a emissora local WREG-TV.

As duas vítimas confirmadas também trabalhavam no estabelecimento.

A polícia foi acionada por volta das 6h30 do horário local (9h30 em Brasília) e encontrou cerca de 60 funcionários ainda dentro da loja. O atirador estava no estacionamento do supermercado.

“Essas pessoas apareceram para trabalhar em uma tentativa de sustentar suas famílias e, em seguida, tornaram-se vítimas de um ato violento sem sentido”, disse Moore.

O prefeito de Southaven, Darren Musselwhite, descreveu o atirador como um “funcionário insatisfeito” que tinha uma “queixa pessoal”.

O local do tiroteio foi isolado. Segundo as autoridades locais, as pessoas que acionaram o resgate logo após os primeiros tiros também disseram que o supermercado havia recebido um pacote suspeito e estava pegando fogo. A polícia ainda não confirmou se as queixas eram verdadeiras.

A cidade de Southaven tem cerca de 55.000 habitantes e é a terceira maior do estado do Mississipi. Está localizada a cerca de 21 quilômetros de Memphis, no Tennessee.