Atirador ataca campus de universidade americana e mata duas pessoas

Duas pessoas morreram no ataque de um atirador no campus da Universidade da Carolina do Norte, em Charlotte, Estados Unidos. Segundo o Mecklenburg Emergency Medical Service Agency, dois feridos estão em estado grave e outras duas não correm risco. O atirador foi preso, informou a rede de televisão CNN.

O ataque deu-se às 17h45 (18h45, em Brasília) nas proximidades do prédio administrativo da universidade. Pelo Twitter, a própria instituição orientou por volta das 18h: “Corram, escondam-se, lutem. Mantenham-se seguros imediatamente”.

NinerAlert: Shots reported near kennedy. Run, Hide, Fight. Secure yourself immediately. Monitor email and https://t.co/LxOefV3rbf — UNCC OEM (@NinerAlerts) April 30, 2019

Os alunos e funcionários saíram do campus, enquanto policiais corriam para o local do crime, conforme mostra o vídeo postado pelo estudante Jordan Pearce no Twitter.

Não há informações ainda sobre o atirador, cuja identidade tampouco foi divulgada. A universidade atende a cerca de 30 mil estudantes em nesta terça-feira foi o último dia de aulas antes das provas agendadas para a quinta-feira, 2.