Atirador abre fogo em festa na cidade californiana de Fresno

Um atirador abriu fogo contra pessoas que participavam de uma festa em um quintal na cidade de Fresno, no estado americano da Califórnia. A polícia local confirma que há várias mortes, mas não informou o número exato na primeira coletiva de imprensa sobre o caso. Segundo a rede de televisão CBS, foram ao menos dez pessoas baleadas – e quatro delas morreram.

De acordo com a Polícia de Fresno, o incidente ocorreu por volta das 20h no horário local (1h de Brasília), quando um homem começou a atirar contra pessoas reunidas no quintal de uma casa, que assistiam a uma partida de futebol.

O suspeito fugiu do local e segue foragido.