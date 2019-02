Atentados deixam três mortos e 60 feridos no Cáucaso

Atentados executados na noite de quarta-feira deixaram um morto e 60 feridos perto do ministério do Interior do Daguestão, uma república instável do Caúcaso russo, e dois oficiais de segurança foram mortos em outro ataque.

Uma primeira explosão estava destinada a atrair o maior número de pessoas e a segunda a provocar um máximo de vítimas, informou a polícia de Makhatchkala, capital do Daguestão.

As explosões aconteceram em um intervalo de 15 minutos a 500 metros da sede do ministério do Interior.

A rebelião islamita do Cáucaso recorre com frequência a ataques similares.

Em outro ataque, dois seguranças do chefe de polícia de Buinaksk foram assassinados a tiros nesta localidade do Daguestão.