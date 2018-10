Atentado mata candidato eleitoral e outras 7 pessoas no Afeganistão

Um atentado suicida na província de Helmand, no Afeganistão, matou ao menos oito pessoas, entre elas um candidato às eleições parlamentares que serão realizadas no dia 20 de outubro no país. O ataque aconteceu no comitê da campanha do candidato Saleh Muhammad Achakzai na cidade de Lashkargah.

Segundo o porta-voz do governador de Helmand, Omar Zwak, o terrorista responsável pelo atentado se aproximou a pé do local, quando o candidato estava acompanhado de simpatizantes, e detonou os explosivos que levava junto ao corpo.

Além das mortes de Achakzai e dos outros oito civis, 11 pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital provincial, acrescentou Zwak. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam dentro do comitê no momento da explosão.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque, que ocorre um dia depois de os talibãs terem pedido à população que boicote as eleições parlamentares por considerar que se trata de um processo “falso” que tem como objetivo legitimar a presença das tropas internacionais no Afeganistão.

O Estado Islâmico também incentiva o boicote às eleições, mas Helmand é um reduto do Talibã.

Nos últimos meses, o país sofreu dezenas de ataques contra alvos eleitorais, como trabalhadores envolvidos no processo das eleições, candidatos e eleitores.

Na semana passada, pelo menos 14 pessoas morreram e outras 47 ficaram feridas em um ataque suicida durante um ato de campanha na província de Nangarhar.

(Com EFE e AFP)