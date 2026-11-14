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Até quando passageiros vão enfrentar transtornos para voar nos EUA, segundo secretário de Transportes

Mais de 3.800 voos foram cancelados e mais de 2.100 atrasos registrados na manhã deste sábado no país

Por Da Redação 14 nov 2026, 12h55 | Atualizado em 14 nov 2026, 14h55
Homem de cabelo grisalho, vestindo jaqueta azul escura, fala em pódio com microfones, gesticulando com o dedo indicador. À esquerda, uma bandeira dos EUA. À direita, um homem barbudo de terno escuro e gravata listrada observa.
O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy fala sobre problemas nos voos na sala de imprensa da Casa Branca (KENT NISHIMURA/AFP)
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Até quando passageiros vão enfrentar transtornos para voar nos EUA, segundo secretário de Transportes Priorize VEJA no Google

O governo dos Estados Unidos afirmou neste sábado, 14, que “é seguro” viajar de avião, um dia após a suspensão de todas as decolagens por várias horas devido a uma falha nas comunicações, mas anunciou novos cancelamentos e atrasos de voos.

Mais de 3. 800 voos foram cancelados e mais de 2. 100 atrasos registrados na manhã de sábado no país, segundo o site especializado FlightAware.

“As operações estão ocorrendo lentamente ao normal nesta manhã. Os aviões saem dos portões de embarque, taxiando e decolando, e é seguro voar”, escreveu o secretário de Transportes, Sean Duffy, na rede social X.

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Porém, “vocês continuarão vendo alguns atrasos e cancelamentos enquanto as companhias aéreas reprogramam voos e reposicionam aeronaves e tripulações onde for mais necessário”, acrescentou.

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Já segundo Bryan Bedford, administrador da Administração Federal de Aviação (FAA), o cronograma de viagens aéreas nos EUA deve voltar ao normal até o final de domingo. Ele afirmou que as companhias aéreas “ainda terão atrasos e cancelamentos” no sábado, mas prometeu que “o pior já passou”.

Duffy, nomeado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu aos controladores de tráfego aéreo, pilotos e tripulantes de voo por sua dedicação e trabalho árduo durante a crise. Ele acrescentou que “a grande prioridade neste momento é garantir que os viajantes cheguem sãos e salvos às suas famílias o mais rápido possível”.

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A paralisação em terra provocou um cenário de caos para o transporte aéreo nos Estados Unidos e levantou sérias preocupações sobre a infraestrutura envelhecida do país, assim como sobre a possível vulnerabilidade a ciberataques.

O secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, rejeitou na sexta-feira as especulações sobre um ciberataque coordenado contra os Estados Unidos ou qualquer vínculo com a pane global que afetou os serviços da Microsoft.

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(Com AFP)

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Aviação
Estados Unidos
Setor Aéreo
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