Ataques russos podem levar a apagões na Ucrânia nos próximos meses, alerta think tank
Desde o início da guerra, a infraestrutura de geração e transmissão de energia do país tem sido alvo de bombardeios
A Ucrânia enfrentará interrupções no fornecimento elétrico nos próximos meses devido aos ataques da Rússia à infraestrutura energética do país, apontou uma análise do think tank DiXi Group divulgada nesta quarta-feira, 10. As ofensivas russas causaram danos significativos às usinas termelétricas e obrigaram Kiev a ampliar a compra de eletricidade de países vizinhos.
Segundo o relatório, mesmo em um cenário considerado favorável — com temperaturas moderadas no verão, que se estende até agosto, e sem novos danos à rede elétrica — o déficit de energia pode atingir 0,7 gigawatt (GW) nos horários de maior consumo. Caso a estação seja mais quente do que o esperado, a falta de capacidade poderá chegar a 2,4 GW.
Em um cenário mais crítico, que combine temperaturas elevadas e novos ataques à infraestrutura, o déficit pode alcançar 6,2 GW diante de uma demanda estimada em 15,8 GW, o equivalente a cerca de 40% do total necessário para atender o consumo. A vulnerabilidade do setor energético ucraniano ficou evidente no inverno de 2025-2026, quando ataques com mísseis danificaram mais da metade da capacidade de geração de energia do país. Na época, moradores da capital, Kiev, chegaram a enfrentar apagões diários de até 16 horas.
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Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês), com sede em Washington, a ofensiva aérea da Rússia contra Kiev e outras cidades ucranianas nas últimas semanas teve como objetivo mascarar o ritmo glacial das operações terrestres e o impacto dos bombardeios de longo alcance da Ucrânia contra o país.
“Putin está usando pacotes de ataques massivos contra Kiev em um esforço para quebrar a vontade de lutar da Ucrânia, bem como para disfarçar sua fraqueza”, disse o ISW em análise publicada na última terça-feira, 3.
Ao menos sete pessoas morreram em bombardeios russos a várias regiões da Ucrânia na madrugada de sexta-feira, 5, de acordo com autoridades locais. Mais de 200 drones foram lançados contra o país. A nova onda de ataques ocorre após o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pedir uma reunião com o seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, e propor um “cessar-fogo total”.