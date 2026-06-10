Ataques russos podem levar a apagões na Ucrânia nos próximos meses, alerta think tank

Ler Resumo





A Ucrânia enfrentará grave escassez de energia e apagões neste verão, segundo o DiXi Group. Ataques russos à infraestrutura e a manutenção de reatores nucleares levarão a déficits significativos, podendo chegar a 40% da demanda em cenários críticos, evocando o difícil inverno de 2025-2026.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Ucrânia enfrentará interrupções no fornecimento elétrico nos próximos meses devido aos ataques da Rússia à infraestrutura energética do país, apontou uma análise do think tank DiXi Group divulgada nesta quarta-feira, 10. As ofensivas russas causaram danos significativos às usinas termelétricas e obrigaram Kiev a ampliar a compra de eletricidade de países vizinhos.

Segundo o relatório, mesmo em um cenário considerado favorável — com temperaturas moderadas no verão, que se estende até agosto, e sem novos danos à rede elétrica — o déficit de energia pode atingir 0,7 gigawatt (GW) nos horários de maior consumo. Caso a estação seja mais quente do que o esperado, a falta de capacidade poderá chegar a 2,4 GW.

“À medida que as temperaturas médias diárias aumentam, os cortes de energia de hora em hora serão inevitáveis, e uma escassez pode ocorrer mesmo à noite, quando a demanda está em seu nível mais baixo” , afirmou o DiXi Group, acrescentando que a manutenção anual de reatores nucleares, fundamentais para o abastecimento do país, deverá aumentar a pressão sobre o sistema energético.

Continua após a publicidade