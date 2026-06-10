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Ataques russos podem levar a apagões na Ucrânia nos próximos meses, alerta think tank

Desde o início da guerra, a infraestrutura de geração e transmissão de energia do país tem sido alvo de bombardeios

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 11h05
In this handout photograph taken and released by the Ukrainian Emergency Service on January 24, 2026, a Ukrainian rescuer works to extinguish a burning petrol truck following an air attack in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine. Russian strikes killed one person and injured 23 others in Ukraine's capital and the northeastern city of Kharkiv overnight, authorities said early on January 24, 2026. (Photo by Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Socorrista ucraniano tenta apagar o incêndio em um caminhão-tanque após um ataque aéreo em Kiev, em meio à invasão russa da Ucrânia. 24/01/2026 - (AFP/AFP)
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A Ucrânia enfrentará interrupções no fornecimento elétrico nos próximos meses devido aos ataques da Rússia à infraestrutura energética do país, apontou uma análise do think tank DiXi Group divulgada nesta quarta-feira, 10. As ofensivas russas causaram danos significativos às usinas termelétricas e obrigaram Kiev a ampliar a compra de eletricidade de países vizinhos. 

Segundo o relatório, mesmo em um cenário considerado favorável — com temperaturas moderadas no verão, que se estende até agosto, e sem novos danos à rede elétrica — o déficit de energia pode atingir 0,7 gigawatt (GW) nos horários de maior consumo. Caso a estação seja mais quente do que o esperado, a falta de capacidade poderá chegar a 2,4 GW.

“À medida que as temperaturas médias diárias aumentam, os cortes de energia de hora em hora serão inevitáveis, e uma escassez pode ocorrer mesmo à noite, quando a demanda está em seu nível mais baixo”, afirmou o DiXi Group, acrescentando que a manutenção anual de reatores nucleares, fundamentais para o abastecimento do país, deverá aumentar a pressão sobre o sistema energético.
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Em um cenário mais crítico, que combine temperaturas elevadas e novos ataques à infraestrutura, o déficit pode alcançar 6,2 GW diante de uma demanda estimada em 15,8 GW, o equivalente a cerca de 40% do total necessário para atender o consumo. A vulnerabilidade do setor energético ucraniano ficou evidente no inverno de 2025-2026, quando ataques com mísseis danificaram mais da metade da capacidade de geração de energia do país. Na época, moradores da capital, Kiev, chegaram a enfrentar apagões diários de até 16 horas.

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Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês), com sede em Washington, a ofensiva aérea da Rússia contra Kiev e outras cidades ucranianas nas últimas semanas teve como objetivo mascarar o ritmo glacial das operações terrestres e o impacto dos bombardeios de longo alcance da Ucrânia contra o país.

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“Putin está usando pacotes de ataques massivos contra Kiev em um esforço para quebrar a vontade de lutar da Ucrânia, bem como para disfarçar sua fraqueza”, disse o ISW em análise publicada na última terça-feira, 3.

Ao menos sete pessoas morreram em bombardeios russos a várias regiões da Ucrânia na madrugada de sexta-feira, 5, de acordo com autoridades locais. Mais de 200 drones foram lançados contra o país. A nova onda de ataques ocorre após o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pedir uma reunião com o seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, e propor um “cessar-fogo total”.

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