Ataques russos matam criança de 3 anos e quatro pessoas em Kiev

Ataques russos contra a Ucrânia durante a noite de sexta-feira 7 mataram uma criança de três anos e seus dois avós em uma aldeia na região de Kiev, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy. Outra pessoa morreu durante um ataque com mísseis contra a capital. Os ataques também deixaram feridos, danificaram casas e provocaram incêndios em diferentes pontos da região.

De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou seis mísseis e 151 drones durante a ofensiva. As defesas aéreas ucranianas conseguiram abater 135 drones, mas não interceptaram nenhum dos mísseis balísticos.

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Na vila de Puhivka, a cerca de 30 quilômetros de Kiev, uma casa foi incendiada após o ataque. Além da criança e dos avós, os pais do menino, seu irmão de 15 anos e um vizinho ficaram feridos, segundo Zelenskiy. Ao todo, dez casas particulares, estabelecimentos comerciais e instalações de produção foram danificados na região de Kiev. Na capital, autoridades registraram incêndios em três distritos e danos a estabelecimentos comerciais e armazéns. Testemunhas relataram à Reuters terem ouvido fortes explosões no centro da cidade.

O ataque ocorre em meio à intensificação dos bombardeios russos contra Kiev nos últimos meses. Ao mesmo tempo, a Ucrânia tem realizado ataques contra instalações petrolíferas e estruturas logísticas em território russo, em uma tentativa de reduzir a capacidade de Moscou de sustentar a guerra. Os dois países negam ter como alvo deliberadamente a população civil.

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O Estado-Maior ucraniano afirmou neste sábado que suas forças atingiram as refinarias de petróleo de Ilsky e Syzran durante ataques noturnos, provocando incêndios. Na região russa de Krasnodar, cinco pessoas ficaram feridas após um ataque de drones ucranianos, segundo autoridades locais.

A capacidade de defesa aérea da Ucrânia voltou a ser uma das principais preocupações de Kiev. O país enfrenta uma escassez de mísseis para os sistemas Patriot fornecidos pelos Estados Unidos. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, apenas 29 dos 195 mísseis balísticos lançados contra o país em julho foram interceptados. “É preciso mais pressão”, afirmou Zelenskiy em uma publicação no Telegram, defendendo maior apoio dos Estados Unidos e da Europa para encerrar a guerra.

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O presidente ucraniano está na Sérvia, em sua primeira visita ao país dos Bálcãs, que, assim como a Ucrânia, busca adesão à União Europeia. Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou neste sábado que as forças russas assumiram o controle do assentamento de Ivanivka, na região de Kharkiv. A Reuters informou que não conseguiu verificar de forma independente a informação sobre o campo de batalha, e não houve comentário imediato das autoridades ucranianas.