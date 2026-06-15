Ataques russos matam ao menos 10 e atingem mosteiro ucraniano patrimônio da Unesco

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Um antigo mosteiro cristão em Kiev, patrimônio da Unesco, foi gravemente danificado em um ataque russo de larga escala que deixou ao menos 10 mortos na Ucrânia. Zelensky condenou o ato como um crime contra a cultura, enquanto a Rússia nega, culpando mísseis ucranianos. O incidente intensifica a guerra e o apelo por mais defesas.

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Um dos mosteiros cristãos mais antigos e importantes da Ucrânia, localizado no coração de Kiev, foi gravemente danificado após um ataque russo em larga escala na madrugada desta segunda-feira, 15, que deixou ao menos 10 pessoas mortas em todo o país.

O telhado da Catedral da Dormição, que integra o complexo monástico de Kiev-Pechersk, pegou fogo durante o bombardeio. O local foi construído entre os séculos XI e XIX e é classificado como Patrimônio Mundial da Unesco, que condenou o ataque.

“A Unesco condena ataques contra propriedade cultural, instituições educacionais, estudantes, pessoal da educação e profissionais de mídia protegidos pelo direito internacional”, disse a organização em um comunicado no X (ex-Twitter).

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, classificou o bombardeio como “um dos crimes mais graves da Rússia contra a cultura cristã até hoje”. Zelensky também fez um apelo aos países do G7, grupo das sete maiores economias do mundo, que se reúnem em cúpula na França a partir desta segunda-feira, para que aumentem a pressão sobre o Kremlin e intensifiquem o envio de sistemas de defesa aérea para a Ucrânia.

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A Rússia, por sua vez, negou ter atacado o monumento e disse que ele havia sido atingido por um míssil de defesa aérea Patriot, fabricado nos Estados Unidos.

Chuva de bombas

Segundo a Força Aérea da Ucrânia, Moscou lançou 70 mísseis e 611 drones em uma das maiores ofensivas aéreas recentes, que teve como principais alvos Kiev, Dnipro e Kharkiv. A defesa ucraniana informou ter interceptado ou neutralizado eletronicamente 50 mísseis e 582 drones, mas pelo menos 20 mísseis balísticos e 27 drones atingiram 42 locais em todo o país.

Continua após a publicidade Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, um ataque matou quatro socorristas do serviço de emergência e um funcionário municipal, além de deixar pelo menos cinco pessoas feridas, disse o ministro do Interior, Ihor Klymenko, no Telegram. Três pessoas, incluindo uma criança, também foram feridas na cidade de Sumy, disseram as autoridades locais. Revide Continua após a publicidade Em resposta, um ataque ucraniano com drones atingiu duas pontes que ligam a região de Kherson, controlada por Moscou, à Crimeia, península ucraniana que foi anexada ilegalmente ao mapa russo em 2014. Já na cidade russa de Tula, um ataque matou três pessoas e feriu outras três, incluindo uma criança de 1 ano, disse o governador regional em um post no Telegram. Os ataques ocorrem um dia após Zelensky discutir a ‌guerra, a diplomacia e as negociações de ⁠paz ‌em ⁠uma ligação com o presidente dos ​Estados Unidos, Donald Trump, ​informou um assessor presidencial da Ucrânia. “Tivemos uma conversa bastante detalhada sobre muitos assuntos importantes – a paz, certamente, estava entre eles”, declarou Zelensky sobre ​a ligação que durou ​entre 30 e 35 ​minutos. Continua após a publicidade