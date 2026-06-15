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Ataques russos matam ao menos 10 e atingem mosteiro ucraniano patrimônio da Unesco

Rússia nega ter mirado edifício histórico e diz que monumento foi atingido por míssil das defesas aéreas ucranianas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 09h22
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky e a primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, visitando a Catedral de Dormition, no complexo ortodoxo do Kyiv Pechersk Lavra, que foi atingido durante um ataque russo de mísseis e drones contra Kiev em 15 de junho de 2026.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky e a primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, visitando a Catedral de Dormition, no complexo ortodoxo do Kyiv Pechersk Lavra, que foi atingido durante um ataque russo de mísseis e drones contra Kiev em 15 de junho de 2026. (SERVIÇO DE IMPRENSA PRESIDENCIAL UCRANIANO/AFP)
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Ataques russos matam ao menos 10 e atingem mosteiro ucraniano patrimônio da Unesco Priorize VEJA no Google

Um dos mosteiros cristãos mais antigos e importantes da Ucrânia, localizado no coração de Kiev, foi gravemente danificado após um ataque russo em larga escala na madrugada desta segunda-feira, 15, que deixou ao menos 10 pessoas mortas em todo o país.

O telhado da Catedral da Dormição, que integra o complexo monástico de Kiev-Pechersk, pegou fogo durante o bombardeio. O local foi construído entre os séculos XI e XIX e é classificado como Patrimônio Mundial da Unesco, que condenou o ataque.

“A Unesco condena ataques contra propriedade cultural, instituições educacionais, estudantes, pessoal da educação e profissionais de mídia protegidos pelo direito internacional”, disse a organização em um comunicado no X (ex-Twitter).

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Cúpulas douradas de uma igreja ortodoxa em chamas, com fumaça densa e escura subindo ao céu noturno, e focos de fogo visíveis na estrutura.
Fumaça e fogo sobem da Catedral da Dormição, no complexo ortodoxo de Kiev Pechersk Lavra, após um ataque com mísseis russos na capital ucraniana Kiev em 15 de junho de 2026. (SERVIÇO DE IMPRENSA PRESIDENCIAL UCRANIANO/AFP)

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, classificou o bombardeio como “um dos crimes mais graves da Rússia contra a cultura cristã até hoje”. Zelensky também fez um apelo aos países do G7, grupo das sete maiores economias do mundo, que se reúnem em cúpula na França a partir desta segunda-feira, para que aumentem a pressão sobre o Kremlin e intensifiquem o envio de sistemas de defesa aérea para a Ucrânia. 

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A Rússia, por sua vez, negou ter atacado o monumento e disse que ele havia sido atingido por um míssil de defesa aérea Patriot, fabricado nos Estados Unidos.

Chuva de bombas

Segundo a Força Aérea da Ucrânia, Moscou lançou 70 mísseis e 611 drones em uma das maiores ofensivas aéreas recentes, que teve como principais alvos Kiev, Dnipro e Kharkiv. A defesa ucraniana informou ter interceptado ou neutralizado eletronicamente 50 mísseis e 582 drones, mas pelo menos 20 mísseis balísticos e 27 drones atingiram 42 locais em todo o país.

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Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, um ataque matou quatro socorristas do serviço de emergência e um funcionário municipal, além de deixar pelo menos cinco pessoas feridas, disse o ministro do Interior, Ihor Klymenko, no Telegram. Três pessoas, incluindo uma criança, também foram feridas na cidade de Sumy, disseram as autoridades locais.

Revide

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Em resposta, um ataque ucraniano com drones atingiu duas pontes que ligam a região de Kherson, controlada por Moscou, à Crimeia, península ucraniana que foi anexada ilegalmente ao mapa russo em 2014. Já na cidade russa de Tula, um ataque matou três pessoas e feriu outras três, incluindo uma criança de 1 ano, disse o governador regional em um post no Telegram.

Os ataques ocorrem um dia após Zelensky discutir a ‌guerra, a diplomacia e as negociações de ⁠paz ‌em ⁠uma ligação com o presidente dos ​Estados Unidos, Donald Trump, ​informou um assessor presidencial da Ucrânia.

“Tivemos uma conversa bastante detalhada sobre muitos assuntos importantes – a paz, certamente, estava entre eles”, declarou Zelensky sobre ​a ligação que durou ​entre 30 e 35 ​minutos.

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