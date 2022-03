Ataques russos atingem prédios residenciais em Kiev e Kharkiv

A capital da Ucrânia, Kiev, e a segunda maior cidade do país, Kharkiv, foram alvos de bombardeios nesta quarta-feira, 16, o 21º dia desde a invasão da Rússia. Os relatos do serviço de emergências ucraniano são de que prédios residenciais foram atingidos nos ataques.

Em Kiev, que está sob toque de recolher de 35 horas até a manhã desta quinta-feira, 17, as bombas atingiram o distrito de Shevchenkivskyi e dois prédios foram danificados. Um deles chegou a pegar fogo, que foi controlado. Ao menos duas pessoas ficaram feridas.

Já em Kharkiv a situação foi pior. Segundo autoridades ucranianas, dois edifícios foram destruídos e pelo menos duas pessoas morreram. Os ataques ocorreram no distrito de Nemyshlyansky. Quatro pessoas foram resgatas dos escombros ainda com vida.

De acordo com a agência de serviços de emergência de Kharkiv, ao menos 500 civis morreram em bombardeios russos até o momento. O número pode até ser maior, já que funcionários dos serviços de resgate ainda trabalham nos escombros de prédios e o conflito continua.

Nesta quarta, representantes de Rússia e Ucrânia devem se encontrar novamente para uma rodada de negociações. Para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, as conversas, no momento “parecem mais realistas”. A mensagem foi transmitida no Telegram oficial do governo.