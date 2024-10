Ataques matam 4 nas maiores cidades da Ucrânia; Rússia conquista novo terreno

Ataques aéreos lançados pela Rússia nesta terça-feira, 29, deixaram pelo menos quatro pessoas mortas e outras seis feridas nas duas maiores cidades da Ucrânia, Kharkiv e Kiev, de acordo com as autoridades locais.

A Força Aérea ucraniana afirmou que conseguiu abater 26 dos 48 drones lançados pelo inimigo durante a noite. O exército russo tem atacado regiões do país com drones quase todas as noites.

O prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, disse em uma publicação em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram que quatro pessoas foram mortas no bombardeio russo ao distrito de Osnovianskyi nas primeiras horas desta terça-feira.

Em Kiev, seis pessoas ficaram feridas após serem atingidas por destroços de um drone russo abatido pelos sistemas de defesa, que também incendiaram um prédio residencial e veículos, de acordo com o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko.

Outros bombardeios também atingiram a cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, onde duas outras pessoas foram mortas e sete ficaram feridas. A região é alvo frequente de ataques russos por ser dividida pela linha de frente do confronto. Já na região de Odesa, um homem de 71 anos foi morto devido à queda de detritos após a interceptação de mísseis lançados por um caça no Mar Negro.

Conquista de cidade

O Ministério da Defesa da Rússia também afirmou nesta terça-feira que havia tomado a cidade ucraniana de Selydove, na região de Donetsk. A área fica a sudeste da cidade de Pokrovsk, cobiçada por Moscou, e a agência de notícias estatal russa Tass divulgou um vídeo mostrando suas tropas levantando a bandeira russa no local.

As forças russas têm feito avanços consistentes, ainda que lentos, em Selydove nas últimas semanas. Aquela era uma área de preparação importante para as defesas da Ucrânia e uma ponto importante de resistência ao avanço da Rússia em direção a Pokrovsk.

As autoridades ucranianas ainda não comentaram o desenvolvimento. No domingo 27, um porta-voz de uma brigada da Guarda Nacional Ucraniana que lutava em Selydove disse à emissora americana CNN que a cidade havia sido “constantemente atacada de várias direções” por uma semana.

Intensificação de ofensivas

Os ataques ocorrem um dia após uma bomba guiada russa destruir grande parte do edifício Derzhprom, em Kharkiv, um dos maiores símbolos da cidade, construído na década de 1920.

Na segunda-feira, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, disse que soldados da Coreia do Norte foram enviados à Rússia para lutar ao lado das tropas de Moscou na guerra na Ucrânia, confirmando as informações primeiro divulgadas por Seul e Kiev. Segundo Rutte, o movimento representa “uma escalada significativa da guerra ilegal da Rússia”.