Ataques israelenses em Gaza matam ao menos 32 palestinos, dizem médicos

Ao menos 32 palestinos foram mortos por ataques de Israel na Faixa de Gaza durante a madrugada deste sábado, 30, segundo médicos consultados pela Reuters. O exército israelense afirmou, porém, ter matado um homem acusado de envolvimento no ataque do Hamas contra o país em 7 de outubro de 2023.

A escalada da violência acontece no momento em que os líderes do Hamas eram esperados no Cairo, capital do Egito, para negociações de cessar-fogo com autoridades egípcias, dias após Israel e Hezbollah concordarem em paralisar os ataques no Líbano, disseram duas autoridades do grupo à agência de notícias.

Entre os 32 mortos por ataques de Israel, segundo a Wafa, agência de notícias oficial palestina, três eram funcionários da World Central Kitchen, agência humanitária sediada nos EUA. Um dos bombardeios também teria atingido um veículo próximo a uma reunião de palestinos que recebiam ajuda em Khan Younis, ao sul do conclave.

A Defesa Civil de Gaza informou ainda que um de seus oficiais foi morto em Jabalia, no norte de Gaza. Assim, o número total de trabalhadores do órgção assassinados desde o início da guerra subiu para 88.

Cessar-fogo

O Hamas, após a morte de diversos líderes, tem buscado um acordo que acabaria com a guerra e garantiria a libertação de reféns israelenses e estrangeiros mantidos em Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, no entanto, declarou que a guerra só terminará quando o grupo extremista for erradicado.

Enquanto isso, um cessar-fogo no conflito paralelo entre Israel e o Hezbollah do Líbano entrou em vigor nesta semana, interrompendo as hostilidades que aumentaram nos últimos meses. O acordo, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ofuscou o conflito de Gaza e marcou um raro momento de calma na região.

Desde então, Biden pediu que Israel e o Hamas aproveitem a oportunidade para um cessar-fogo em Gaza, reiterando seu compromisso de buscar uma resolução diplomática.

Números do conflito

A campanha militar de Israel em Gaza matou pelo menos 44.382 pessoas e deslocou quase toda a população do enclave pelo menos uma vez, dizem autoridades de Gaza.

O conflito começou há 13 meses, quando militantes liderados pelo Hamas atacaram comunidades no sul de Israel, matando aproximadamente 1.200 pessoas e capturando mais de 250 reféns, de acordo com autoridades israelenses.