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Ataques entre Rússia e Ucrânia crescem e Trump envia aliados para Moscou

Enviados dos EUA, Steve Witkoff e Jared Kushner, também irão a Kiev para apresentar plano de paz

Por Da Redação 5 set 2026, 12h09
Homens em trajes sociais e casuais apertam as mãos em frente a um avião com a inscrição United States of America, em um dia nublado
Foto divulgada na conta oficial do X do enviado presidencial russo Kirill Dmitriev, o genro do presidente dos EUA, Donald Trump, Jared Kushner (C), e o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff (E), são recebidos pelo enviado presidencial russo Kirill Dmitriev (D) à sua chegada ao Aeroporto Internacional de Vnukovo, em Moscou, em 5 de setembro de 2026. (DIVULGAÇÃO / X / @KADMITRIEV/AFP)
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Os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner estão em Moscou neste sábado, 5, para discutir um plano para pôr fim a mais de quatro anos do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Pela primeira vez desde que começaram a atuar como mediadores neste conflito, Kushner e Witkoff devem viajar depois para Kiev.

Os dois aeroportos da capital ucraniana foram atingidos por bombardeios russos na madrugada deste sábado, segundo o presidente Volodymyr Zelensky, que classificou tais ataques como uma tentativa do Kremlin de perturbar esta visita.

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Horas depois, a presidência russa afirmou que Vladimir Putin ordenou que Kiev não fosse atacada durante três dias, por ocasião da viagem dos enviados americanos.

Witkoff e Kushner chegaram pouco antes das 13h00 locais (07h00 no horário de Brasília) ao aeroporto de Vnukovo, em Moscou, onde foram recebidos pelo enviado russo para assuntos econômicos, Kirill Dmitriev, informaram as agências de notícias TASS e RIA Novosti.

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Desde seu retorno à Casa Branca no início de 2025, o presidente Donald Trump lançou vários ciclos de negociações para tentar encontrar uma saída para o conflito, o mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Mas até agora os esforços não deram frutos tangíveis, e nas últimas semanas houve uma intensificação dos ataques russos à Ucrânia e das retaliações de Kiev em solo russo.

“Eles levam uma proposta para acabar com a guerra”, disse Trump aos jornalistas. “Nós os enviamos para ver se conseguimos obter algo, e pode ser que haja uma boa possibilidade de conseguirmos”, acrescentou.

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O mandatário republicano atribuiu a guerra, iniciada em fevereiro de 2022 com uma ofensiva russa em grande escala contra a Ucrânia, a um “problema de personalidade” entre Zelensky e Putin.

A visita incomum que o diretor da CIA, John Ratcliffe, fez a Moscou na semana passada suscitou inúmeras especulações.

Segundo o Kremlin, ele se reuniu com os serviços de inteligência russos. Trump qualificou esta visita como “semirrotineira”.

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Os esforços estagnaram devido à guerra de Washington com o Irã, enquanto Moscou e Kiev intensificaram os ataques de longo alcance, o que elevou o número de civis mortos a níveis inéditos desde o início dos combates, há mais de quatro anos.

Witkoff, o amigo empresário do presidente americano, e seu genro Kushner, que organizaram negociações de cessar-fogo em Gaza e no Irã, viajaram repetidamente para Moscou graças a esforços anteriores.

Guerra de desgaste

O impulso diplomático renovado chega em um momento em que Rússia e Ucrânia trocam ataques de mísseis e drones de longo alcance.

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Zelensky denunciou neste sábado que, para ele, ficou claro que “estes ataques russos aos aeroportos são uma afronta às conversas e aos preparativos para que a parte americana possa viajar para a Ucrânia por via aérea para os aeroportos de Kiev ou de Boryspil”, indicou.

O mandatário acrescentou que, por parte dos ucranianos, não haveria “nenhuma ameaça à diplomacia”.

Horas antes do anúncio de Trump, um drone russo atacou a sede do serviço de segurança ucraniano SBU no centro de Kiev. Oleksandr Ganzha, chefe da administração militar regional de Dnipropetrovsk, relatou que um ataque russo matou quatro pessoas e feriu cinco na cidade de Kamianske (sudeste).

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Zelensky havia dito na quarta-feira que o espaço aéreo russo seria “completamente inseguro” e estaria cheio de drones ucranianos enquanto Moscou continuava sua guerra.

(com AFP)

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