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Ataques dos EUA ao Irã deixam 14 mortos e 78 feridos, diz governo iraniano

Teerã acusa Washington de cometer "crime de guerra" após ofensiva contra cinco províncias; EUA afirmam que alvo eram instalações militares

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 06h31 | Atualizado em 9 jul 2026, 06h31
Incêndio atinge o depósito de petróleo de após ataques dos Estados Unidos e de Israel, em Teerã, Irã, em 8 de março de 2026
Incêndio atinge o depósito de petróleo de após ataques dos Estados Unidos e de Israel, em Teerã, Irã, em 8 de março de 2026 (Getty/Getty Images)
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Ataques dos EUA ao Irã deixam 14 mortos e 78 feridos, diz governo iraniano Priorizar nos meus resultados Google

Os ataques aéreos realizados pelos Estados Unidos contra o Irã deixaram ao menos 14 mortos e 78 feridos, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 9, pelo Ministério da Saúde iraniano. A ofensiva militar atingiu cinco províncias do país e intensificou a escalada do conflito após o rompimento do acordo de cessar-fogo entre Washington e Teerã.

Os números foram divulgados por Hossein Kermanpour, chefe do Centro de Relações Públicas e Informação do Ministério da Saúde e Educação Médica do Irã, em uma publicação na rede social X. De acordo com ele, 47 dos feridos permanecem internados, enquanto os demais já receberam alta após atendimento médico.

Em um novo posicionamento oficial, o Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou os bombardeios e classificou a operação americana como um “grave crime de guerra”. A chancelaria afirmou que, além de instalações militares, os ataques atingiram infraestrutura civil, incluindo pontes ferroviárias no leste do país, na rota para a cidade de Mashhad.

Os Estados Unidos, por sua vez, sustentam que a ofensiva teve como alvo exclusivamente estruturas militares. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, os ataques destruíram ou danificaram sistemas de defesa aérea, instalações de vigilância costeira, depósitos de mísseis e drones, capacidades navais e centros de logística militar com o objetivo de reduzir a capacidade do Irã de atacar embarcações comerciais no Estreito de Ormuz.

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A nova contagem amplia o impacto humano da ofensiva americana iniciada na terça-feira, quando o Comando Central dos Estados Unidos bombardeou alvos militares iranianos, incluindo mais de 60 embarcações da Guarda Revolucionária. Na quarta-feira, os Estados Unidos realizaram uma nova rodada de ataques, atingindo aproximadamente 90 instalações estratégicas ao longo da costa iraniana.

Segundo o governo americano, as operações tiveram como objetivo reduzir a capacidade do Irã de atacar embarcações comerciais que cruzam o Estreito de Ormuz. Entre os alvos estavam sistemas de defesa aérea, estruturas de vigilância costeira, depósitos de mísseis e drones, capacidades navais e centros de logística militar.

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Washington afirma que a ofensiva é uma resposta aos ataques iranianos contra três navios comerciais que navegavam pelo Estreito de Ormuz, ação que, segundo a Casa Branca, representou uma violação do cessar-fogo firmado entre os dois países.

A escalada militar ganhou novo impulso após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar encerrado o acordo de cessar-fogo com Teerã durante a cúpula da Otan, realizada em Ancara. Na ocasião, o republicano afirmou que não pretendia retomar negociações com o governo iraniano e indicou que novas ações militares poderão ser realizadas.

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(Com AFP)

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