Ataques deixam seis mortos na Ucrânia e na Rússia, que diz ter abatido mais de 1.000 drones
Ofensiva aérea atingiu prédios residenciais, armazéns e carros em diferentes regiões ucranianas
Ataques deixaram cinco mortos na Ucrânia e um na Rússia neste domingo, 29, em meio à escalada da ofensiva aérea entre os dois países. Segundo a Força Aérea Ucraniana, 140 drones russos foram lançados contra o país durante à noite, dos quais 101 foram abatidos ou neutralizados. Moscou, por sua vez, informou que derrubou mais de 1.000 drones ucranianos ao longo da madrugada.
Duas pessoas morreram e uma ficou ferida na região ucraniana Vinnytsia, onde um prédio residencial foi atingido e duas vans pegaram fogo. Em Zaporizhzhia, equipes de resgate retiraram uma menina de 14 anos dos escombros após um ataque com bombas aéreas guiadas. A mãe da adolescente morreu e outras duas pessoas ficaram feridas, de acordo com o governador regional Ivan Fedorov, que também informou que prédios e casas ficaram danificados.
Um ataque aéreo incendiou o quarto e o quinto andares de um edifício residencial e destruiu carros em Odessa, deixando uma pessoa morta e três feridas. O bombardeio também provocou um grande incêndio em armazéns com brinquedos e eletrodomésticos na região. Por lá, dois civis ficaram feridos, segundo o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia.
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Outras nove ficaram feridas após um drone russo atingir uma área industrial de Kharkiv. No final da noite de sábado, um drone russo atingiu o pátio de um prédio de apartamentos na cidade de Kremenchuk, na região de Poltava. Uma vítima foi registrada. No X, antigo Twitter, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também denunciou ataques à infraestrutura energética do país.
“Os russos estão tentando aproveitar a aproximação do clima frio para atacar a infraestrutura de energia e outras instalações críticas. Eles atingiram subestações nas regiões de Vinnytsia, Kirovohrad, Rivne, Kharkiv e Odessa. Infelizmente, muitos ataques também atingiram prédios residenciais”, escreveu Zelensky, acrescentando: “Meus sentimentos a todos que perderam familiares e entes queridos. Agradeço a todas as equipes de reparo e aos nossos serviços envolvidos no enfrentamento das consequências desses ataques”, acrescentou.
Na Rússia, uma pessoa morreu e seis ficaram feridas em ataques de drones ucranianos na região fronteiriça de Belgorod. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que interceptou 1.017 drones ucranianos sobre 19 regiões russas e a Crimeia, região anexada ilegalmente pelo Kremlin em fevereiro de 2014. A declaração ocorre um dia após a pasta anunciar que derrubou 1.246 drones, um dos maiores números relatados desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.