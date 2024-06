Ataques de Israel em campos de refugiados matam 17, dizem médicos de Gaza

Autoridades e médicos da Faixa de Gaza afirmaram nesta terça-feira, 18, que ataques aéreos israelenses atingiram dois campos de refugiados no enclave, matando 17 pessoas. Além disso, segundo a agência de notícias Reuters, tanques do Exército de Israel avançaram mais profundamente em Rafah, cidade no sul do território palestino que virou alvo de Tel Aviv por considerá-la “último reduto” do grupo terrorista Hamas.

A Reuters reportou que residentes relataram ​​bombardeios pesados de tanques e aviões em diversas áreas de Rafah, onde havia mais de um milhão de refugiados em maio. A maior parte da população fugiu para o norte de Gaza desde aquele mês, quando as forças israelenses invadiram a cidade.

Testemunhas disseram à agência de notícias que há tanques israelenses nas áreas de Tel Al-Sultan, Al-Izba e Zurub, no oeste de Rafah, bem como em Shaboura, no centro da cidade. Continuaram também a ocupar os bairros orientais, bem como a fronteira com o Egito e a vital passagem fronteiriça de Rafah.

Os militares israelenses disseram que continuam “atividades precisas e baseadas em inteligência” em Rafah, apreendendo armas e matando “muitos terroristas palestinos” em combates de curta distância. A força aérea atingiu dezenas de alvos em toda a Faixa de Gaza no último dia, acrescentou um comunicado das Forças de Defesa de Israel (FDI).

Continua após a publicidade

Campos de refugiados

No centro da Faixa de Gaza, médicos relataram que dois ataques aéreos israelenses contra duas casas mataram 17 palestinos em Al-Nuseirat e Al-Bureij. Os dois campos de refugiados abrigam famílias e descendentes de pessoas que fugiram para Gaza durante a guerra de 1948, conflito que permeou a criação do Estado de Israel.

Os militares israelenses não comentaram diretamente as 17 mortes, mas disseram que suas forças continuaram a operar contra facções militantes nas áreas centrais de Gaza. O comunicado das FDI informou que o comandante de uma célula de atiradores da Jihad Islâmica, grupo aliado do Hamas que também atua no enclave, foi morto por um avião de guerra israelense, e os soldados também “eliminaram” uma célula militante.

Os braços armados do Hamas e da Jihad Islâmica disseram que seus combatentes confrontaram forças israelenses em zonas de combate com foguetes antitanque e morteiros. Em algumas áreas, segundo os dois grupos, militantes detonaram dispositivos explosivos contra unidades do exército.