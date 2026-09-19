Ataques de Israel deixam ao menos três mortos em Gaza

Ao menos três palestinos foram mortos neste sábado, 19, em ataques aéreos israelenses na Faixa de Gaza, segundo autoridades de saúde ouvidas pela agência Reuters.

Um dos ataques atingiu uma área perto do campo de refugiados de Jabalia, no norte do território. Segundo socorristas, Basir Al-Bursh, filho do diretor-geral do Ministério da Saúde de Gaza, Munir Al-Bursh, estava entre os mortos. Munir já havia perdido uma filha em um ataque aéreo em dezembro de 2023. Imagens verificadas pela Reuters mostram ele carregando o corpo do filho envolto em um cobertor.

Um segundo ataque atingiu um carro no bairro de Sheikh Radwan e matou uma pessoa. Em Shejaia, no leste de Gaza, outro homem morreu.

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Ataque aéreo segue “golpe duplo” de Israel

Um ataque aéreo israelense do tipo “golpe duplo” matou um paramédico e um adolescente na Cidade de Gaza na terça-feira, 15, apesar do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em vigor na Faixa de Gaza desde outubro do ano passado.

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Imagens verificadas pelo jornal britânico The Guardian mostram Mohammad Abdul Zinati, de 15 anos, se aproximando da vítima de um primeiro bombardeio antes de ser atingido por uma segunda explosão. O jovem voltava da escola e havia parado em um supermercado para encontrar com amigos. Pouco depois, uma explosão atingiu a região. Ao sair para verificar o que havia ocorrido, Mohammad encontrou um homem gravemente ferido, ainda consciente e pedindo ajuda, e correu em sua direção.

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O homem ferido foi identificado pela Defesa Civil de Gaza como o paramédico Sharif Shadi Labad. As Forças de Defesa de Israel (IDF), no entanto, afirmaram que Labad integrava as forças Nukhba, unidade de forças especiais das Brigadas Al-Qassam, o braço militar do Hamas, e havia participado dos ataques de 7 de outubro de 2023.