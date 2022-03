Ataques a hospitais já mataram ao menos 12 na Ucrânia, diz OMS

Ao menos 12 pessoas morreram e outras 34 ficaram feridas em pelo menos 43 ataques a instalações de saúde na Ucrânia desde o início do confronto, em 24 de fevereiro, de acordo com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta quinta-feira (17).

“Ataques à saúde são uma violação do direito internacional humanitário a qualquer hora, em qualquer lugar. Eles privam as pessoas de cuidados urgentemente necessários e quebram sistemas de saúde já sobrecarregados. É isso que estamos vendo na Ucrânia”, disse ele em discurso ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, acrescentando que há profissionais de saúde entre as vítimas.

+ Rússia precisa aceitar cessar-fogo para fechar acordo, diz Ucrânia

Os serviços de saúde mental também têm sido bastante afetados pela guerra. Estimativas apontam que mais de 35.000 pacientes internados em hospitais psiquiátricos e instalações de cuidado a longo prazo estão enfrentando “grave escassez de medicamentos, alimentos e aquecimentos”.

Outro fator apontado por Tedros em seu discurso diz respeito à Covid-19 que, segundo ele, está se propagando de maneira exacerbada em todo o país.

Continua após a publicidade

“O declínio das taxas de testes desde o início do conflito significa que provavelmente haverá transmissão não detectada significativa. E com menos de 40% da população adulta totalmente vacinada, isso aumenta o risco de um grande número de pessoas desenvolverem doenças graves”, completou.

A OMS já enviou mais de 100 toneladas de suprimentos médicos para a Ucrânia, incluindo oxigênio, insulina, suprimentos cirúrgicos, anestésicos e kits de transfusão de sangue suficientes para cerca de 4.500 pacientes em estado grave e 400.000 que necessitem de cuidados primários por um mês.

A organização está preparando uma nova carga de 108 toneladas para os próximos dias. De acordo com o diretor-geral, o ponto principal não é a falta de suprimentos críticos, mas sim a garantia de que os comboios da ONU conseguirão entrar nas regiões mais afetadas da Ucrânia.

+ Mais de 3 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia, diz ONU

A cidade de Mariupol, que está cercada por tropas russas desde o início do conflito, tem sido alvo constante de ataques à infraestrutura civil. Na última quarta-feira, um teatro que abrigava cerca de 1.200 civis foi bombardeado e o número de vítimas ainda é incerto.

Na segunda, uma mãe e seu bebê morreram vítimas de um ataque a uma maternidade, em uma das cenas mais devastadoras da guerra. O governo da Ucrânia acusa o Kremlin de atacar os dois alvos, que nega a autoria.