Ataque ucraniano mata atriz russa que atuava na Ucrânia, diz teatro

O teatro russo onde a atriz Polina Menshikh, de 40 anos, trabalhava disse nesta quinta-feira, 23, que ela foi morta devido a um ataque ucraniano enquanto se apresentava para soldados russos em um palco na região de Donbass, que reúne Donetsk e Luhansk, numa área controlada por Moscou no leste da Ucrânia.

Verificações independentes não puderam detalhar o incidente, mas autoridades militares de ambos os lados do conflito confirmaram que houve um ataque ucraniano na área em 19 de novembro. A televisão estatal russa, citando um investigador militar, afirmou que uma escola e um centro cultural foram atingidos por mísseis HIMARS numa aldeia na região de Donetsk, conhecida pelos ucranianos como Kumachove, a 60 km da linha da frente da guerra.

O investigador, que não foi identificado, disse que um civil, sobre o qual não deu mais detalhes, foi morto no ataque, mas não fez menção a baixas entre militares. O Ministério da Defesa russo não mencionou nenhuma vítima do ataque.

+ Putin apazigua o tom no G20: ‘Nunca recusei negociar paz com Ucrânia’

Militares ucranianos afirmaram que suas forças atacaram o que identificaram como uma cerimônia de condecorações militares russa, tendo como alvo a 810ª Brigada de Infantaria Naval Separada da Rússia. O comandante Robert Brovdi disse numa publicação nas redes sociais que 25 pessoas morreram no ataque e mais de 100 ficaram feridas.

Imagens de vídeo em canais pró-Rússia do Telegram, não verificadas de forma independente, mostraram soldados assistindo a atriz cantando no palco com um violão. No meio da música, o prédio é subitamente abalado por uma explosão, que quebrou janelas, antes das luzes se apagarem.

+ Ataques russos já deixaram mais de 10 mil civis mortos na Ucrânia, diz ONU

JUST IN: Russian actress Polina Menshikh was killed by a Ukrainian missile while performing for Russian marines.

The incident happened in the village of Kumachovo which is 40 miles from the front lines.

The strike was conducted by the Ukrainian military using a US-supplied… pic.twitter.com/7xNtawpBzT

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 22, 2023