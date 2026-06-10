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Ataque ucraniano ‘limita significativamente’ uso de porto ocupado pela Rússia desde 2022

Operação teve como alvo estruturas de gestão e de fornecimento de energia do porto, deixando a área de Mariupol sem eletricidade

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 09h14
O porto de Mariupol, ocupado pela Rússia. 13/01/2022
O porto de Mariupol, ocupado pela Rússia. 13/01/2022 (Christopher Occhicone/Bloomberg/Getty Images)
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Ataque ucraniano ‘limita significativamente’ uso de porto ocupado pela Rússia desde 2022 Priorize VEJA no Google

As forças ucranianas anunciaram nesta quarta-feira, 10, ataques contra várias instalações estratégicas no porto de Mariupol, cidade ocupada pela Rússia no sul da Ucrânia desde maio de 2022. A operação, segundo Kiev, “limitou significativamente” a capacidade do local de funcionar como centro logístico para as tropas russas.

De acordo com as Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, a ação teve como alvo estruturas de gestão e de fornecimento de energia do porto, deixando a área sem eletricidade. A ofensiva contou com a participação do 1º Corpo Azov e do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), que divulgou imagens que mostram drones atingindo embarcações, subestações elétricas e outras estruturas na região portuária.

“O porto era utilizado pelo inimigo para fins de logística militar, bem como para a exportação ilegal de grãos, carvão e metais ucranianos para a Rússia”, disseram os militares ucranianos em comunicado. “A capacidade do inimigo de utilizar Mariupol como um centro logístico está significativamente limitada.”

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Setor energético na mira

O ataque ocorre em meio à intensificação da ofensiva contra a infraestrutura energética pelos dois lados da guerra, iniciada em fevereiro de 2022. Nesta terça-feira, 9, ataques da Ucrânia atingiram instalações petrolíferas na Rússia e na Crimeia ocupada.

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O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia afirmou que o país bombardeou a região russa de Krasnodar Krai durante a noite, atingindo o depósito de petróleo de Grushovaya, uma gigantesca instalação localizada na cidade de Novorossiysk. As autoridades regionais russas confirmaram que um drone ucraniano provocou um incêndio na instalação. Não houve vítimas.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descartou qualquer preocupação com a escassez de combustíveis na Crimeia. Ele informou que o Ministério da Energia e outras agências estão trabalhando em um conjunto de medidas para responder à situação. “Existem, de fato, certos problemas no momento”, reconheceu Peskov.

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Ataques russos, por sua vez, mataram três pessoas e feriram outras dez na região de Kharkiv, na Ucrânia, nesta terça. “Os ataques provocaram incêndios e danificaram pelo menos 18 veículos; janelas foram estilhaçadas e fachadas de edifícios residenciais de vários andares ficaram danificadas”, escreveu o governador da região de Kharkiv, Oleg Synegubov, no Telegram.

A troca de agressões acontece dias após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, solicitar uma reunião ao seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin. Em carta, ele também pediu um “cessar-fogo total”. O texto fez referência aos ataques ucranianos à Rússia, incluindo à infraestrutura energética, e ao aumento do custo de vida em Moscou. Embora tenha reconhecido que Putin ainda consiga controlar a população, Zelensky advertiu que “seus recursos estão diminuindo significativamente”.

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