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Ataque ucraniano deixa sete mortos em armazém na região de Moscou

Ucrânia afirma ter atingido instalações logísticas ligadas à produção de drones e mísseis; ataque também provocou incêndio em depósito de petróleo

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 12h50 | Atualizado em 18 jul 2026, 12h52
Fumaça escura e densa sobe de um incêndio em uma instalação industrial à beira de um rio, com chamas visíveis em um dos edifícios
Ucrânia atacou instalações em Moscou (./Reprodução)
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Ataque ucraniano deixa sete mortos em armazém na região de Moscou Priorizar nos meus resultados Google

A Ucrânia enviou drones neste sábado, 18, a um armazém localizado em Moscou, na Rússia, deixando sete trabalhadores mortos. Um outro ataque provocou um incêndio em um depósito de petróleo na região metropolitana da capital.

Segundo o governador Evgeniy Pervyshov, cerca de 25 pessoas ficaram feridas após o ataque da Ucrânia. O armazém atingido pertencia a maior varejista da Rússia, Wildberries.  “Sete pessoas que trabalhavam no turno da noite morreram no local”, escreveu Pervyshov no Telegram, acrescentando que 28 drones também foram abatidos na aproximação. “Se tivessem alcançado seu objetivo, o número de vítimas civis poderia ter sido muito maior”, disse o governador.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse em sua conta no X, que Kiev atacou duas instalações logísticas utilizadas pela Rússia para juntar componentes que auxiliam na produção de drones e mísseis. A co-fundadora e CEO da marca Wildberries, Tatyana Kim, disse que foi uma noite terrível para a Rússia e para a companhia. Ela ainda ofereceu suas condolências as famílias das vítimas dos ataques. Na cidade de Noginsk, os drones que caíram causaram incêndios destruindo diversos estabelecimentos que continham petróleo. Duas pessoas ficaram feridas e uma maternidade teve que ser esvaziada para evitar possíveis problemas.

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