Ataque ucraniano contra Rússia causa explosão comparada a terremoto

Drones ucranianos provocaram uma explosão com proporções de um terremoto nesta quarta-feira, 18, em um depósito de armas na região de Tver, na Rússia, informaram blogueiros de guerra russos e com veículos de comunicação locais. A partir de imagens do incêndio, estima-se que a destruição seria comparada a uma de 200 a 240 toneladas de explosivos potentes, disse George William Herbert, do Instituto Middlebury de Estudos Internacionais em Monterey, à agência de notícias Reuters.

Satélites da NASA captaram ondas de calor em uma área de 14 quilômetros quadrados na área, enquanto estações de monitoramento pensaram que se tratava de um pequeno terremoto. Não há registro de mortes.

“O inimigo atingiu um depósito de munição na área de Torópets”, relatou Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-Rússia, nascido na Ucrânia. “Tudo o que pode queimar já está queimando lá (e explodindo).”

O governador de Tver, Igor Rudenya, informou que o incêndio levou à retirada de parte dos moradores, sem detalhar o conteúdo que estava presente no armazém. Ele também afirmou que os drones ucranianos haviam sido abatidos. Na cidade de Torópets, a situação retornou à normalidade ao meio dia (4h da manhã no horário de Brasília), quando o incêndio foi apagado e os civis puderam voltar às suas casas.

Suposta resistência a mísseis

Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) afirmou à agência de notícias Reuters que os drones destruíram um depósito de mísseis, bombas guiadas e munição. A agência de notícias estatal russa RIA anunciou a construção de um depósito de armamentos em Torópets em 2o18. Na ocasião, o então vice-ministro da Defesa, Dmitry Bulgakov, afirmou que a instalação seria capaz de resistir a mísseis e até a um ataque nuclear de pequenas proporções.

Bulgakov foi preso por acusações de corrução no início deste ano, mas alega inocência.

“Isso (as instalações de concreto) garante o armazenamento confiável e seguro (de armas), protegendo-as de ataques aéreos e de mísseis e até mesmo dos fatores prejudiciais de uma explosão nuclear”, garantiu Bulgakov na época.