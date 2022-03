Ataque russo mata sete civis na região de Kiev, diz polícia ucraniana

Um ataque aéreo russo em uma área residencial na região de Kiev, capital da Ucrânia, matou pelo menos sete pessoas nesta sexta-feira, 4, incluindo duas crianças, afirmou a polícia ucraniana em comunicado.

De acordo com as autoridades, o ataque atingiu a vila de Markhalivka, que fica a cerca de 10 quilômetros da periferia sudoeste da capital. Até o momento, além das crianças, foram confirmadas também as mortes de cinco adultos.

+ Nova rodada de negociações entre Moscou e Kiev acontecerá no fim de semana

O relato se dá em meio ao avanço de forças russas em direção à capital ucraniana. Imagens de satélite tiradas pela empresa de tecnologia espacial americana, Maxar, mostraram um comboio russo de 65 quilômetros de extensão em direção à Kiev.

Embora o comboio tenha feito poucos avanços nos últimos três dias devido a problemas de logística e combustível, há um temor de que não haja mais tempo para ajudar eventuais cidades que possam ser sitiadas.

Em comunicado feito pelo serviço de emergência da Ucrânia na última quarta-feira (2), mais de 2.000 civis foram mortos desde o início da invasão russa e centenas de estruturas, como instalações de transportes, hospitais, jardins de infância e prédios residenciais foram destruídos.