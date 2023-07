Ataque russo deixa quatro mortos no oeste da Ucrânia

Pelo menos quatro pessoas, incluindo duas mulheres de 21 e 95 anos, morreram depois que um foguete lançado pela Rússia atingiu um prédio de apartamentos em Lviv, no oeste da Ucrânia, nesta quinta-feira, 6. Outras 34 pessoas ficaram feridas no que o prefeito de Lviv descreveu como “um dos maiores ataques” à infraestrutura civil da cidade.

O chefe regional de Lviv, Maksym Kozytskyi, disse que mais de 30 casas foram destruídas. Os serviços de emergência ainda estão trabalhando para remover os escombros e resgatar pessoas que podem estar presas sob os destroços.

“A menina mais nova, que foi morta por um foguete em seu apartamento esta noite em Lviv, tinha apenas 21 anos. A Rússia está matando nossa juventude. Nosso futuro”, disse Kozytskyi nas redes sociais, acrescentando que a mulher de 95 anos sobreviveu à II Guerra Mundial, mas não à invasão russa na Ucrânia.

+ Líder de Belarus diz que Prigozhin deixou exílio e voltou para Rússia

A Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia lançou os mísseis do Mar Negro. De acordo com a organização, “sete dos 10 mísseis de cruzeiro Kalibr” foram abatidos, mas um foguete “mudou de curso” para o oeste e atingiu Lviv. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometeu uma resposta “tangível” aos “terroristas russos”.

Horas depois do ataque, a Rússia disse que seus “mísseis atingiram todos os alvos [pretendidos] na Ucrânia”. Há meses, a Rússia lança mísseis e drones contra cidades ucranianas, muitas vezes atingindo alvos civis e causando apagões generalizados.

+ Rússia nega que China tenha pedido para não usar armas nucleares na guerra

Na semana passada, 13 pessoas, incluindo crianças, foram mortas quando um restaurante e um shopping center foram atingidos em Kramatorsk, uma cidade do leste perto de partes da Ucrânia ocupadas pela Rússia.

Embora Lviv seja no oeste do país, e portanto mais longe das linhas de frente, a cidade também já sofreu ataques russos. No mês passado, as autoridades de Lviv relataram que um drone danificou infraestrutura crítica.

Continua após a publicidade

Siga