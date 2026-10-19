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Mundo

Ataque russo contra parque na Ucrânia deixa seis mortos, incluindo três crianças

Presidente Volodymyr Zelensky afirmou que drone matou uma menina de pouco mais de um ano que estava em carrinho de bebê

Por Sophia Paiva 19 out 2026, 18h44
Um bombeiro de costas, com capacete e uniforme escuro com faixas amarelas, inspeciona um estabelecimento de madeira destruído. Tábuas e escombros espalhados pelo chão, fios pendurados e uma lona azul cobrindo parte da estrutura, indicando danos severos
Nesta fotografia divulgada pelo Serviço de Emergência da Ucrânia em 19 de outubro de 2026, um socorrista ucraniano inspeciona o local de um ataque aéreo em Nova Vodolaha, região de Kharkiv.  (DIVULGAÇÃO / SERVIÇO DE EMERGÊNCIA DA UCRANIA / AFP/AFP)
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Seis pessoas morreram, entre elas três crianças, e outras 14 ficaram feridas em um bombardeio russo contra um parque na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, anunciaram autoridades nesta segunda-feira, 19.

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que um drone russo “atacou diretamente pessoas em um parque perto de uma cafeteria” e matou, entre outras vítimas, uma menina de pouco mais de um ano que estava em um carrinho de bebê.

O ataque ocorreu no parque central de Nova Vodolaga, cidade que tinha cerca de 10 mil habitantes antes da guerra, localizada na região de Kharkiv, perto da fronteira com a Rússia.

Ataque energético

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Nos arredores da capital, Kiev, ataques russos provocaram danos a edifícios residenciais. Os bombardeios são parte de uma das maiores ofensivas aéreas de Moscou nos últimos meses contra instalações de energia em diferentes regiões do país. 

Segundo Zelensky, forças russas lançaram 16 mísseis balísticos contra Kiev e regiões próximas, além de mais de 200 drones em diferentes partes do território. Mais de dez instalações energéticas foram danificadas. As autoridades relataram três mortes. 

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Em Irpin, na região metropolitana da capital, uma moradora de 58 anos relatou à Reuters o desespero durante a explosão que atingiu um edifício residencial. Segundo ela, o impacto derrubou móveis dentro do apartamento e deixou seu marido preso sob um armário. 

+ Zelensky denuncia EUA por falta de aviso antes de ataques russos; governo Trump nega

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