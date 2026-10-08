⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Mundo

Ataque russo contra ônibus mata mais de 30 pessoas no leste da Ucrânia

Veículo foi atingido por bomba em Kramatorsk, na região de Donetsk, deixando outras 18 pessoas feridas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 09h12
Ataque russo a ônibus deixa ao menos 30 mortos no leste da Ucrânia em 8 de outubro de 2026.
Ataque russo a ônibus deixa ao menos 30 mortos no leste da Ucrânia em 8 de outubro de 2026. (HANDOUT / DONETSK REGION PROSECUTOR'S OFFICE/AFP)
Continua após publicidade
Ataque russo contra ônibus mata mais de 30 pessoas no leste da Ucrânia Priorize VEJA no Google

Pelo menos 33 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas em um ataque russo na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, nesta quinta-feira, 8, informaram as autoridades locais. Segundo a polícia, dois ônibus urbanos com passageiros circulavam na rua atingida no momento do bombardeio. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que o local era um ponto de ônibus. 

De acordo com o Ministério Público Regional de Donetsk, região onde fica Kramatorsk, um dos veículos foi atingido por volta das 10h (horário local) por uma bomba aérea. Imagens divulgadas pelas autoridades mostram corpos espalhados pela rua, em meio a destroços, e um dos veículos completamente carbonizado. O segundo ônibus também pegou fogo.

“A Rússia está levando a morte ao solo ucraniano. Está atacando nossas cidades, matando nosso povo e multiplicando seus crimes todos os dias”, afirmou Vadym Filashkin, chefe da administração militar regional de Donetsk, ao confirmar o número de mortos. Para eles (os russos), um ônibus com passageiros é um alvo atraente justamente porque um único ataque pode matar o máximo de pessoas possível”, acrescentou.

Siga
Continua após a publicidade

Após o episódio, Filashkin determinou a suspensão do transporte público em Kramatorsk e na cidade vizinha de Sloviansk, enquanto autoridades locais pediram que os moradores deixassem a região.

+ Ucrânia diz que Rússia dá ataques de ‘presente de aniversário para Putin’; ao menos 24 morrem

Continua após a publicidade

O Conselho da Cidade de Kramatorsk classificou o episódio como “mais um crime horrendo cometido pelo Exército russo contra a população civil”. “Mais uma vez, os russos atacaram uma localidade onde não há absolutamente nenhum alvo militar”, acrescentou.

Não houve comentários imediatos da Rússia sobre o ataque. Moscou nega ter civis como alvo, embora tenha bombardeado regularmente cidades, vilas e outros alvos ucranianos durante a invasão em larga escala que teve início em fevereiro de 2022.

Kramatorsk, que tinha 150 mil habitantes antes da guerra, é uma das cidades importantes que a Rússia não capturou em Donetsk, região que Moscou considera parte de seu território.

Continua após a publicidade

Também nesta quinta, três pessoas morreram e 14 ficaram feridas em ataques com drones pela manhã contra a capital, informou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko. Os ataques vieram um dia após 28 pessoas morrerem em uma onda de bombardeios, que na quarta-feira 7 destruiu um prédio residencial de cinco andares na cidade de Pryluky, ao norte do país, e abalou diversos outros locais.

Publicidade
TAGS:
Ataque
Guerra na Ucrânia
Morte
ônibus
Rússia
Ucrânia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).