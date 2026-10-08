Ataque russo contra ônibus mata mais de 30 pessoas no leste da Ucrânia

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Um ataque russo na cidade de Kramatorsk, Ucrânia, deixou 33 mortos e 18 feridos. Dois ônibus urbanos com passageiros foram atingidos por uma bomba aérea, segundo autoridades locais, que classificaram o episódio como um “crime horrendo” contra civis. A Rússia nega ter civis como alvo, mas segue com bombardeios.

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Pelo menos 33 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas em um ataque russo na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, nesta quinta-feira, 8, informaram as autoridades locais. Segundo a polícia, dois ônibus urbanos com passageiros circulavam na rua atingida no momento do bombardeio. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que o local era um ponto de ônibus.

De acordo com o Ministério Público Regional de Donetsk, região onde fica Kramatorsk, um dos veículos foi atingido por volta das 10h (horário local) por uma bomba aérea. Imagens divulgadas pelas autoridades mostram corpos espalhados pela rua, em meio a destroços, e um dos veículos completamente carbonizado. O segundo ônibus também pegou fogo.

“A Rússia está levando a morte ao solo ucraniano. Está atacando nossas cidades, matando nosso povo e multiplicando seus crimes todos os dias”, afirmou Vadym Filashkin, chefe da administração militar regional de Donetsk, ao confirmar o número de mortos. “Para eles (os russos), um ônibus com passageiros é um alvo atraente justamente porque um único ataque pode matar o máximo de pessoas possível”, acrescentou.

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Após o episódio, Filashkin determinou a suspensão do transporte público em Kramatorsk e na cidade vizinha de Sloviansk, enquanto autoridades locais pediram que os moradores deixassem a região.

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O Conselho da Cidade de Kramatorsk classificou o episódio como “mais um crime horrendo cometido pelo Exército russo contra a população civil”. “Mais uma vez, os russos atacaram uma localidade onde não há absolutamente nenhum alvo militar”, acrescentou.

Não houve comentários imediatos da Rússia sobre o ataque. Moscou nega ter civis como alvo, embora tenha bombardeado regularmente cidades, vilas e outros alvos ucranianos durante a invasão em larga escala que teve início em fevereiro de 2022.

Kramatorsk, que tinha 150 mil habitantes antes da guerra, é uma das cidades importantes que a Rússia não capturou em Donetsk, região que Moscou considera parte de seu território.

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Também nesta quinta, três pessoas morreram e 14 ficaram feridas em ataques com drones pela manhã contra a capital, informou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko. Os ataques vieram um dia após 28 pessoas morrerem em uma onda de bombardeios, que na quarta-feira 7 destruiu um prédio residencial de cinco andares na cidade de Pryluky, ao norte do país, e abalou diversos outros locais.