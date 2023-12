Ataque russo contra Kiev deixa 53 feridos, incluindo 6 crianças

Autoridades ucranianas informaram nesta quarta-feira, 13, que um ataque de mísseis da Rússia contra a cidade de Kiev feriu pelo menos 53 pessoas, danificando casas e um hospital infantil. Este foi o segundo bombardeio contra a capital da Ucrânia nesta semana, que ocorre enquanto o presidente Volodymyr Zelensky suplica a seus aliados por mais ajuda financeira e bélica ao país.

A Força Aérea da Ucrânia disse que os sistemas de defesa aérea de Kiev derrubaram todos os 10 mísseis balísticos que tinham como alvo a capital, por volta das 3h do horário local. Ainda assim, os destroços das armas abriram uma grande cratera no solo e destruíram carros estacionados.

“Ontem mesmo, o presidente [dos Estados Unidos, Joe] Biden e eu concordamos em trabalhar para aumentar o número de sistemas de defesa aérea na Ucrânia. O estado terrorista demonstrou o quão importante é esta decisão”, declarou Zelensky.

O ataque aconteceu depois que outro bombardeio atingiu Kiev na segunda-feira 11 e feriu quatro pessoas.

Consequências do ataque

A queda de destroços causou ferimentos e danos em quatro distritos de Kiev ao longo do rio Dnipro, que atravessa a capital. Ao menos 35 prédios foram danificados, segundo a administração militar da cidade.

A polícia nacional da Ucrânia disse que 53 pessoas, incluindo seis crianças, ficaram feridas no ataque. Outras 18 pessoas foram hospitalizadas por consequência da queda dos destroços.

As janelas e entradas de um hospital infantil no distrito de Dniprovskyi também foram destruídas pelos destroços, mas, com base nas avaliações iniciais, não houve vítimas. Fora isso, cerca de 17 pessoas, incluindo sete crianças, precisaram ser retiradas de um prédio residencial depois do início de um incêndio.

Defesas aéreas

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia identificou os mísseis do mais recente ataque como como Iskander-M e S-400, armas extremamente rápidas destinados à defesa aérea, mas que também têm sido usados contra alvos terrestres. Durante uma visita à Noruega nesta quarta-feira, Zelensky disse que a sua prioridade é fortalecer as defesas aéreas do país.

O chefe do gabinete presidencial, Andriy Yermak, elogiou os sistemas de defesa aérea fornecidos pelo Ocidente e seus operadores depois que a Ucrânia abateu todos os 10 mísseis. A Força Aérea disse que também abateu todos os 10 drones de ataque lançados pela Rússia sobre a região de Odesa, no sul do país.

“Não há dúvida da eficácia das armas ocidentais nas mãos dos soldados ucranianos”, disse Yermak.