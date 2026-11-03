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Ataque russo contra centro de ajuda humanitária na Ucrânia deixa 31 mortos

Ao menos 50 pessoas estão desaparecidas; Dezenas de socorristas e voluntários continuam as buscas na tentativa de encontrar sobreviventes

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 09h47
Destruição após ataque russo na região de Zaporizhzhia, na Ucrânia, em 02 de novembro de 2026.
Destruição após ataque russo na região de Zaporizhzhia, na Ucrânia, em 02 de novembro de 2026. (UKRAINIAN STATE EMERGENCY SERVICE/Anadolu/Getty Images)
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Ataque russo contra centro de ajuda humanitária na Ucrânia deixa 31 mortos Priorize VEJA no Google

Um bombardeio russo contra uma escola usada para distribuir ajuda humanitária deixou 31 mortos e ao menos 50 desaparecidos nesta segunda-feira, 2, em Komyshuvakha, na região de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia.

Entre os mortos estão dois socorristas e quatro policiais, de acordo com os serviços de emergência ucranianos. Outros dois integrantes das equipes de resgate ficaram feridos, e as autoridades decretaram três dias de luto na região, de 3 a 5 de novembro.

“Esta é uma das piores tragédias em número de vítimas civis em nossa região desde o início da guerra em grande escala”, escreveu Mykhailo Semikin, chefe interino da administração militar da região, em uma publicação nas redes sociais.

Nesta terça-feira, 3, dezenas de socorristas e voluntários continuam as buscas entre os escombros da instalação, que também funcionava como abrigo, na tentativa de encontrar sobreviventes.

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O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a escola havia suspendido as aulas por estar próxima demais da linha de frente. O prédio e seu abrigo passaram a atender moradores que permaneceram na localidade, com distribuição de assistência humanitária todas as segundas-feiras.

“Os ataques tiveram como alvo uma escola utilizada para fins humanitários: era lá que as pessoas recebiam ajuda humanitária. Após o primeiro bombardeio, houve um segundo ataque, com mais nove bombas, que atingiu especificamente o abrigo onde as pessoas haviam buscado proteção”, afirmou.

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