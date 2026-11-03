Ataque russo contra centro de ajuda humanitária na Ucrânia deixa 31 mortos

Um bombardeio russo contra uma escola usada para distribuir ajuda humanitária deixou 31 mortos e ao menos 50 desaparecidos nesta segunda-feira, 2, em Komyshuvakha, na região de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia.

Entre os mortos estão dois socorristas e quatro policiais, de acordo com os serviços de emergência ucranianos. Outros dois integrantes das equipes de resgate ficaram feridos, e as autoridades decretaram três dias de luto na região, de 3 a 5 de novembro.

“Esta é uma das piores tragédias em número de vítimas civis em nossa região desde o início da guerra em grande escala”, escreveu Mykhailo Semikin, chefe interino da administração militar da região, em uma publicação nas redes sociais.

Nesta terça-feira, 3, dezenas de socorristas e voluntários continuam as buscas entre os escombros da instalação, que também funcionava como abrigo, na tentativa de encontrar sobreviventes.

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O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a escola havia suspendido as aulas por estar próxima demais da linha de frente. O prédio e seu abrigo passaram a atender moradores que permaneceram na localidade, com distribuição de assistência humanitária todas as segundas-feiras.

“Os ataques tiveram como alvo uma escola utilizada para fins humanitários: era lá que as pessoas recebiam ajuda humanitária. Após o primeiro bombardeio, houve um segundo ataque, com mais nove bombas, que atingiu especificamente o abrigo onde as pessoas haviam buscado proteção”, afirmou.

Continua após a publicidade O Ministério da Defesa da Rússia, por sua vez, afirmou nesta terça-feira que os ataques tinham como alvo unidades militares ucranianas. Moscou e Kiev negam atacar civis deliberadamente. O bombardeio ocorre após o fim de um cessar-fogo de seis dias na cidade de Oleshky, ocupada pela Rússia desde 2022, e às vésperas de uma nova rodada de negociações entre os dois países. Segundo uma autoridade americana ouvida pela agência de notícias Reuters, os Estados Unidos reunirão delegações russas e ucranianas em Abu Dhabi, nos dias 10 e 11 de novembro, para discutir o fim da guerra e medidas para reduzir as hostilidades. Continua após a publicidade