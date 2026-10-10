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Ataque russo contra área residencial mata ao menos 15 pessoas no sudeste da Ucrânia

Edifícios foram atingidos por cinco bombas planadoras, deixando pelo menos outras 12 pessoas desaparecidas sob os escombros

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 out 2026, 09h47
Equipe de resgate, incluindo bombeiros e civis, trabalhando em escombros de um prédio destruído, com uma maca laranja visível e um edifício parcialmente danificado ao fundo, sob um céu nublado
Ataque russo contra área residencial em Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, no dia 10 de outubro de 2026 (Reprodução/AFP)
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Ataque russo contra área residencial mata ao menos 15 pessoas no sudeste da Ucrânia Priorize VEJA no Google

Um ataque russo com cinco bombas planadoras contra edifícios residenciais em Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, matou ao menos 15 pessoas, incluindo três crianças, e deixou moradores soterrados sob os escombros neste sábado, 10.

Outras 12 pessoas estão desaparecidas, enquanto equipes de resgate procuram sobreviventes, segundo informações divulgadas por autoridades locais. Mais de 80 profissionais participam das operações, que incluem pausas para ouvir possíveis sinais de vida entre os destroços. Imagens do local mostram que o impacto destruiu parte de um prédio e fez os andares de cima desabarem sobre os inferiores.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que outras 13 regiões do país também foram atingidas durante a noite. Em publicação nas redes sociais, ele acusou Moscou de interpretar qualquer redução da pressão internacional como um sinal de que pode prolongar a guerra.

O bombardeio ocorreu poucas horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma medida para aliviar restrições às exportações russas de diesel, em meio à pressão sobre os preços dos combustíveis.

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“Hoje, a Rússia expressou seu agradecimento pela suspensão das sanções às exportações de diesel lançando cinco bombas planadoras contra edifícios residenciais em Zaporizhzhia”, afirmou Zelensky. “A noite passada confirmou mais uma vez que, na Rússia, qualquer alívio da pressão é interpretado como um sinal de que o país pode continuar lutando e lançando bombas contra cidades”, acrescentou.

Zaporizhzhia é um importante centro industrial com mais de 700 mil habitantes antes do conflito, fica próxima da linha de frente e é alvo frequente de ataques russos.

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Os bombardeios se somam a uma sequência de ataques russos que deixaram dezenas de mortos em diferentes regiões da Ucrânia nos últimos dias. Em Kramatorsk, na região de Donetsk, por exemplo, pelo menos 33 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas em um ataque russo na quinta-feira, 8. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que o local era um ponto de ônibus.

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